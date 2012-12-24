全球金市: 金价微升,但美国财政谈判僵局拖后腿

尽管近期下跌,金价仍有望连续第12年上涨,因利率处于低位,人们担心欧元区金融稳定
状况,以及各央行将资产多元化配置,将资金投入黄金.
现货金 涨0.72美元,报每盎司1,656.81美元,上周曾跌至8月以来最低位1,635.09
美元.
"我们预计黄金因假期庆祝活动而交投淡静,由此金价易出现波动.我预计不会出现什么
意外,金价应守在1,625美元上方,"GoldSilver Central
Pte Ltd董事总经理Brian Lan称.
"在今年底前,财政悬崖不太可能得到解决,因共和党与民主党具有分歧,难以弥合,我认
为不会在几天内解决."
美国2月期金 跌2.30美元,报1,657.80美元.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1656.81 0.72 +0.04 5.95
现货银 30.06 0.08 +0.27 8.56
现货铂金 1535.50 1.25 +0.08 10.23
现货钯金 678.97 2.47 +0.37 4.06
COMEX期金 1657.80 -2.30 -0.14 5.81 6446
COMEX期银 30.13 -0.08 -0.26 7.92 1354
汇率
欧元/美元 1.3180
美元/日圆 84.33
附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约(完)