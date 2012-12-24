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亚洲 | 2012年 12月 24日 星期一 13:31 BJT

全球金市: 金价微升,但美国财政谈判僵局拖后腿

尽管近期下跌,金价仍有望连续第12年上涨,因利率处于低位,人们担心欧元区金融稳定
状况,以及各央行将资产多元化配置,将资金投入黄金.
    
    现货金 涨0.72美元,报每盎司1,656.81美元,上周曾跌至8月以来最低位1,635.09
美元.
    
    "我们预计黄金因假期庆祝活动而交投淡静,由此金价易出现波动.我预计不会出现什么
意外,金价应守在1,625美元上方,"GoldSilver Central
Pte Ltd董事总经理Brian Lan称.
    
    "在今年底前,财政悬崖不太可能得到解决,因共和党与民主党具有分歧,难以弥合,我认
为不会在几天内解决."
    
    美国2月期金 跌2.30美元,报1,657.80美元.
    --------------------------0430GMT------------------------------
                       价格     变动   涨跌%    年初迄今      成交量 
                                                 涨跌%   
    现货金          1656.81    0.72   +0.04      5.95
    现货银            30.06    0.08   +0.27      8.56
    现货铂金        1535.50    1.25   +0.08     10.23
    现货钯金         678.97    2.47   +0.37      4.06
    COMEX期金      1657.80   -2.30   -0.14      5.81         6446
    COMEX期银        30.13   -0.08   -0.26      7.92         1354
    汇率 
    欧元/美元       1.3180
    美元/日圆        84.33

    附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约(完)

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