台湾债市: 10年券殖利率弹破半年线,因明年第一季发债量高于预期

路透台北12月24日 - 台湾10年券101/9殖利率周一收高,弹破半年线关卡支撑,受明年第一季 公债发行量超乎预期的利空打击.惟因全年发债次数不变,且总量也较今年略为下降,逢高吸引实质 买盘承接,令殖利率弹幅较为收敛. 交易商认为,在反应过发债计划的利空后,市场关注焦点将回到美国财政悬崖的解决进度上.但 要有实质进展,恐怕也要等到圣诞假期结束后,因此未来两天,台湾债市料将继续陷入低量整理的格 局,明日101/9殖利率将在1.145-1.165%间整理. "明年第一季发债量多了500亿(台币),这让人意外."一证券商交易员说. 另一证券商交易员则称,明年第一季多了一期15年券,但若以全年发行次数来看,与今年一样, 都是19期,也就是说,第二季到第四季的发行量反而会变少,因此一早殖利率弹升过程中,不见银行 和寿险业者调节卖压,而是有机构逢反弹承接. 台湾财政部周六表示,2013年第一季将发行2,350亿台币甲类公债与400亿台币乙类公债,合计 共2,750亿台币,高于今年同期的2,250亿.但财政部也称,明年全年度规划发行19次公债,与今年的 次数一样. 财政部并在日前与主要公债交易商召开会议时,释出2013年公债发行量将低于今年的6,650亿 台币,约在6,000-6,500亿台币的讯息. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -- 0.8860 0.8850-0.8860 2.0 10 101/9 +0.68 1.1561 1.1559-1.1625 103.5 交易商表示,以财政部公布的明年发债计划大致内容来看,长券的供应量是增加的,而且集中在 第一季发行.不过今日长券端的筹码仍相对稳定,显示在资金仍相当宽松的环境下,长券供应量的增 加,正好可成为实质买盘去化资金的最佳管道. 不过近期债市殖利率缓步弹升的走势,还是让技术面略呈现偏空格局.今日101/9殖利率已经弹 破了位在1.155%附近的半年线关卡支撑,未来可能会续向1.16-1.18%的前波盘整区寻求支撑. "我看1.14%是回不去了,1.15%已成为压力."一证券商交易员说. 另一证券商交易员则指出,明日101/9应该会再次测试1.16%,到时候就看实质买盘的动作,是否 让空方攻击力道消弭. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 10 101/9 1.1561 5 101/6 0.8850 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)