中国债市: IRS跟随七天回购利率下行,但成交意愿淡薄限制降幅

路透上海12月24日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一微降,基本面因素未有改变,但七天回购利率明显回落,IRS随之下行,但年底前机构交易意愿淡薄,IRS下行力度并不强.
"现在跟上周五收盘差不多一样,稍微跌了一点点...我觉得应该都回归基本面了,感觉没什么事件驱动因素了,只是今天钱比较松."北京一银行交易员称.
上海一银行交易员指出,临近年底,机构成交意愿不高,导致市场极为清淡,IRS欲动乏力.
中国银行间资金市场周一需求仍主要集中于跨年资金,主要质押式回购利率 中,14天品种走高,隔夜和七天品种双双下行;不过明日七天期回购就将跨年,需求料将明显复苏,其利率或有反弹动力.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.4000/3.5000 3.3040/3.4000 3.5100/3.6000 3.6480/3.7420 3.6425/3.9425
上周五 3.4075/3.5175 3.3040/3.3980 3.5100/3.5980 3.6480/3.7420 3.6300/3.9500
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变动 -0.0075/-0.0175 0.0000/0.0020 0.0000/0.0020 0.0000/0.0000 0.0125/-0.0075
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年11月人民币IRS成交的名义本金总额为4,442.04亿元,较10月的2,534.87亿元增逾七成.(完)
(发稿 刘昕; 审校 林高丽)