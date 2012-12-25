《交易视点》中国政府暂会容忍房价普涨,利率债小幅波动--中信证券

国际油市：柴油和航煤现货价差下滑，因印度现货供应充斥市场
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透北京12月25日 - 中国中信证券最新发布的利率市场周报认为，11月房价出现普涨，但目前出于“稳增长”需要，政府一定程度上对之会持容忍态度，但如果后市房价上涨势头过猛，政策的放松力度也会适当减弱。
目前10年期等利率产品收益率也达到年内高水平，短期内收益率大幅向上突破的可能性也不大，将以小幅波动为主。明年受经济增速及通胀回升影响，中期内利率产品大趋势将偏弱，收益率曲线多数时间内也将呈现陡峭化态势，目前收益率并非配置好时机。
**11月份房价普涨局面再现**
11月份全国70个大中城市中新建住宅销售价格环比上涨的城市数上升至53个，比10月份增加了19个，房价平均涨幅也有所扩大，11月份再次出现了全国房价普涨的局面。
我们认为，房地产投资具有较强的顺周期性，调控当局必须在房价上涨和经济下滑之间做出权衡。
在目前的情况下，出于“稳增长”的需要，政府一定程度上容忍了房价的上涨，但如果后续房价上涨势头过猛，政策的放松力度也会适当减弱。
11月份社会融资总规模为1.14万亿，低于10月份1.29万亿规模。然而，由于近期经济企稳回升的预期增强，以及通胀的回升，货币流通速度可能有所加快，社会融资总量的小幅下降并未对实体经济造成影响。
未来经济能否持续回升仍取决于宏观流动性能否进一步宽松。
**市场研判**
据媒体报道，明年政府设定的M2增速和通胀目标或分别定在13%和3.5%，这意味着在实现增长目标的情况下，政府将容许通胀水平一定程度的上升。
此外，目前市场主流观点对明年经济增长的预期都普遍高于今年，风险偏好有所抬升，债券市场整体的交易情绪继续偏谨慎。
从中长期利率产品的走势来看，目前10年期国债收益率已经上行至我们给出的3.4-3.6%这一年内主要波动区间的上限，10年期国开债收益率也达到了年内的高点水平。
尽管从中长期看，收益率仍有上行的空间，但短期内收益率大幅向上突破的可能性也不大，利率产品将延续交投清淡的特征，收益率以小幅波动为主。
从明年对利率产品的总体判断来看，受经济增速及通胀回升的影响，中期内利率产品的大趋势都将是偏弱的，收益率曲线多数时间内也将呈现陡峭化的态势，在目前的收益率水平上，并非配置利率产品的好时机。
具体到现券策略上，仍建议交易型机构对利率产品持轻仓谨慎的交易态度，规避中长期利率产品。
而对有配置需求的机构而言，由于非国开金融债隐含税率仍保持在较高水平，可继续在二级市场上买入，并适量参与一级市场。 (完)
欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选 (发稿 钟华; 审校 黄凯)
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市
路透北京2月27日 - 中国外管局周一发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。