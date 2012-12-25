《交易视点》中国年末资金面波动添信用债压力--中信证券

路透北京12月25日 - 中国中信证券最新发布的信用产品策略周报认为，资金面在年末以及春节前可能面临的波动，短期仍将对信用债市形成一定调整压力，中票可能难以出现明显交易性机会，不过短融收益率和利差水平相对较高，配置价值仍然较为明显；交易所低等级债还受股市影响整体交易机会不大。

发改委推出企业债风险防范管理新规，不满足要求的企业可以通过抵质押的方式来达到监管要求，因此对于企业债供给并不会产生明显影响，从目前审批和发行节奏看，明年企业债供给仍将保持高位。

**资金面偏紧添短端收益率压力,然配置价值仍较明显**

年末因素可能将在本周使资金面形成明显波动，但考虑到这一因素基本在市场预期之内，且央行逆回购操作可能将进一步放量补充市场资金，因此本周流动性可能难以出现极度紧张的状况。

对于资金面来说，可能更需要考虑跨年后可能面临的不确定性因素，其中包括财政存款投放效应的减弱、临近春节现金需求的大幅上升以及年底冲存款后带来的准备金缴存等因素均可能对并不宽裕的资金面形成负面冲击，即使有逆回购操作的维持，仍然需要关注资金面可能在相对较长时间地处于偏紧状况的风险。

对于短融市场来说，资金面的偏紧可能对短端收益率形成一定压力，但考虑到当前短融收益率和利差水平处于相对较高水平，配置价值仍然较为明显，投资者可根据自身的风险偏好进行选择。

**中票短期难现明显交易性机会**

对于中票市场的未来趋势，从国内因素看，近期市场对于包括收入分配、财税体制以及土地制度等各领域改革的关注度明显上升。

但是从短期来看，我们更关注明年可能的积极财政政策、继续推进的城市化进程、加大社会融资总量规模以及通胀容忍度可能提高等因素的影响。

目前来看，经济增速和通货膨胀继续见底反弹的确定性进一步提升。

从海外因素看，美国两党对于财政悬崖的博弈进一步升温，未来走势值得继续关注，但最终达成妥协的概率仍然较高，而对于欧洲来说，希腊评级上调和欧元的升值也在一定程度继续体现了风险偏好的上升。

同时考虑到资金面在年末以及春节前可能面临的波动，对于中票市场来说，短期仍将面临一定的调整压力，可能难以出现明显的交易性机会。

**发改委新规对企业债供给影响不大**

对于发改委发布的《关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知》，考察当前的企业债市场，从评级看，AA-以下且无担保的企业债在企业债市场中仅占1.21%。

而从资产负债率看，位于90%以上和80-90%区间且无担保的也仅占1.91%，因此，新规对于发行人资格的影响可能相对较小。

而且在通知发布后，不满足要求的企业可以通过抵质押的方式来达到监管要求，因此对于企业债供给并不会产生明显影响，从目前的审批和发行节奏看，明年企业债供给仍将保持高位。

**交易所低等级债整体交易机会不大**

受资金面趋紧因素推动，上周交易所债券收益率整体上行，相较而言低等级债调整幅度小于高等级债券，高票息是低等级债券的主要优势。

股市走势在短期内可能仍是影响交易所低等级债券的主要因素，上周股市虽然窄幅震荡，但上涨趋势仍有所期待，交易所低债券收益率在上述偏空的环境下可能继续延续调整，整体交易机会不大。(完)