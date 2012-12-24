更新版 1-中国汇市: 人民币随中间价收跌,但走势偏强短期升值压力仍存

* 人民币即期随中间价收低

* 中间价跌至逾一周低点

* 整体走势偏强

* 短期升值压力仍存 (新增收盘报价)

路透北京12月24日 - 人民币兑美元即期 周一收跌,因中间价随隔夜美元涨势下移,为逾一周来新低.盘间购汇虽有短暂表现并支撑美元,但人民币整体走势偏强,成交多贴近日间波幅区间上端,体现短期内升值预期仍占上风.

上海一大行交易员称,觉得人民币升值压力还有一些,境外的宽松政策会有一部分传导到境内."以我们来看(客盘)还是以结汇为主,购汇有也有,但相比还没有结汇多."

以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 6.2335 6.2304 6.2373 6.2913 6.2881 6.2286

不过有交易员表示,盘间出现一波购汇,可能与香港人民币离岸市场 近期美元上涨有关,这会影响到企业的预期,"企业看到境外价高,可能有一些结汇会回流."

中国国家外汇管理局周一称,11月银行代客结售汇顺差185亿美元,延续上月顺差局面;远期结售汇为净结汇54亿美元,逆转此前连续七个月的净售汇局面.分析人士认为,净结汇符合市场表现和预期,表明在零售市场中受人民币升值预期影响,国际资本仍在净流入中国.

人民币即期市场在10月底起陷入涨停僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且上周至今已连续数日未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.

东京汇市日圆兑美元周一下跌,且接近20个月低位,此前即将出任首相的安倍晋三再度向日本央行施压,要求采用2%的通胀率目标.

以下为北京时间17:10,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3263/23 6.3290

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2225/45 6.2230

境内美元人民币一年期掉期 升水报1,400点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3735元.