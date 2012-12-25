《交易视点》中国投资银行转债转向业绩基本面,短期上涨机会不大--中信证券

国际油市：柴油和航煤现货价差下滑，因印度现货供应充斥市场
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透北京12月25日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，银行估值修复初步完成，投资者将重新关注业绩基本面，工行转债和中行转债短期上涨机会不大，可以考虑适当减持。
建议仍持有利好因素不断释放的国投转债，择机买入具备稀缺价值的同仁转债。
**股市行情开始转向消费品**
股市呈现震荡走势，行情开始从金融和周期品转向消费品。
上周最后一个交易日，前期累积涨幅居前的银行、地产、有色、建材等行业集体回调，而可选消费、医药、TMT出现补涨，行情开始呈现出从金融和周期品转向消费品的特征。
我们认为股市在大概率上将延续较强的走势，可能将呈现结构性行情，短期内金融和周期性行业存在一定回调风险。
**转债走势好于正股**
转债走势好于正股，同仁、国投、川投转债需求较强。上周中信标普可转债指数上涨0.2%，同期可转债平价指数下跌0.5%，转债估值小幅扩大。
同仁转债上市首周换手85%，高价位放量成交表明其买盘很强。国投和川投转债涨幅明显强于正股，估值扩大约2个百分点，显示投资者对其投资价值较为认可。
**转债策略建议**
近期转债个券热点纷呈，银行和石化转债高位震荡，国投转债创下年内新高，同仁转债上市定位略好于预期。
考虑到银行估值修复初步完成，投资者将重新关注业绩基本面，工行转债和中行转债短期上涨机会不大，可以考虑适当减持。
此外，建议继续持有利好因素不断释放的国投转债，择机买入具备稀缺价值的同仁转债。
银行转债：银行股估值修已经初步完成，投资者将重新关注公司业绩基本面。
工行、中行业绩增速相对较低，未来上涨可能依赖于公司业绩的改善、市场风险偏好的整体提升或是存款准备金率的下调，短期来看上涨空间不大，但下跌风险也较小。
考虑到中行转债在股市反弹期间进攻性不足，建议投资者降低其配置；对于工行转债，仓位较重的投资者从控制风险、锁定收益的角度可以适当减持。
国投转债：公司拟出售亏损电厂股权，股票将于2013年计入沪深300指数，短期内国投转债有望继续获得支撑。
国投转债当前转换价值119元，是最有可能触发强制赎回的转债，受益于水电装机容量的提高和火电盈利的回升，公司业绩在2013年业绩大幅增长的可能性较大，转债投资者将对其持有相对积极的预期。建议继续持有国投转债。
同仁转债：在人口老龄化长期趋势下，医药行业具有良好发展前景，长期享有较高估值。同仁转债是转债市场的稀缺品种，优势在于其品牌优势和长期成长性，劣势在于当前估值偏高。
考虑到同仁堂估值稳定地高于医药行业，高估值反映出市场对其未来业绩的积极预期，我们认为同仁转债具有长期投资价值。(完)
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其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市
路透北京2月27日 - 中国外管局周一发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。