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亚洲 | 2012年 12月 24日 星期一 18:04 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月24日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 =============================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ================================================================================== *三亚凤凰 10 5 12 12/27簿记建档 光大银行 AA 12/28 12/31 国际机场 ================================================================================== 中国国电集团 36 36 12 12/25簿记建档 上海银行 AAA 12/26 12/27

浙商银行 ================================================================================== 赣粤高速 7 7 12 12/25簿记建档 农业银行 AAA 12/26 12/27 ================================================================================== 广梅汕铁路 10 6 12 12/26簿记建档 建设银行 AA+ 12/27 12/28 有限责任公司 中国银行 ================================================================================== 玖龙纸业 7 7 12 12/26簿记建档 中国银行 AA 12/27 12/28 (重庆)公司 ================================================================================== 丹东港集团 38 10 12 12/27簿记建档 中信证券 AA 12/28 12/31

中信银行 ================================================================================== 亿利资源集团 24 12 12 12/27簿记建档 建设银行 AA 12/28 12/31 ================================================================================== 遵义钛业 5 1 12 12/28簿记建档 上海银行 AA- 2013/01/04 01/05 ==================================================================================

3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

================================================================================== *山东海力 6 3 2 12/27簿记建档 建设银行 AA- 12/28 12/31 化工公司 ================================================================================== *翔鹭石化 15 7 3 12/27簿记建档 工商银行 AA 12/28 12/31

农业银行 ================================================================================== 大连德泰 20 20 3 12/25簿记建档 国开行 AA+ 12/26 12/27 控股公司 兴业银行 ================================================================================== 成都交通 21 10 5 12/25簿记建档 中信银行 AA+ 12/27 12/28 投资集团 ================================================================================== 中煤集团山西 17.5 8.5 5 12/25簿记建档 建设银行 AA+ 12/26 12/27 金海洋能源公司 ================================================================================== 天津旅游 6.5 0.5 3 12/26簿记建档 渤海银行 AA 12/27 12/28 控股集团 ================================================================================== 武汉经济发展 8 4.5 5 12/26簿记建档 交通银行 AA 12/27 12/28 投资集团 ================================================================================== 广州融捷投资 5 5 3 12/27簿记建档 建设银行 A+ 12/28 12/31 管理集团 ================================================================================== 广西玉柴 8 8 3 12/27簿记建档 国开行 AA 12/28 12/31 机器集团 民生银行 ==================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 山东省临沂市 2.8 2.8 3 12/27簿记建档 浦发银行 AAA 12/28 12/31 中小企业 (中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ============================================================================================= 江苏省淮安市 3.5 3.5 3 12/27簿记建档 南京银行 AAA 12/28 12/31 中小企业 (中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ============================================================================================= 潍坊中小企业 6 6 3 12/28簿记建档 农业银行 AAA 1/4 1/5 (第四期) (中债信用增进投资股份有限公司提供担保) =============================================================================================

5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 新乡中小企业 2.7 2.7 3 12/26簿记建档 建设银行 AAA 12/27 12/28

(中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 林疏影；审校 康熙泽)

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