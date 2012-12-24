《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月24日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*三亚凤凰 10 5 12 12/27簿记建档 光大银行 AA 12/28 12/31
国际机场
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中国国电集团 36 36 12 12/25簿记建档 上海银行 AAA 12/26 12/27
浙商银行
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赣粤高速 7 7 12 12/25簿记建档 农业银行 AAA 12/26 12/27
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广梅汕铁路 10 6 12 12/26簿记建档 建设银行 AA+ 12/27 12/28
有限责任公司 中国银行
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玖龙纸业 7 7 12 12/26簿记建档 中国银行 AA 12/27 12/28
(重庆)公司
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丹东港集团 38 10 12 12/27簿记建档 中信证券 AA 12/28 12/31
中信银行
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亿利资源集团 24 12 12 12/27簿记建档 建设银行 AA 12/28 12/31
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遵义钛业 5 1 12 12/28簿记建档 上海银行 AA- 2013/01/04 01/05
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*山东海力 6 3 2 12/27簿记建档 建设银行 AA- 12/28 12/31
化工公司
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*翔鹭石化 15 7 3 12/27簿记建档 工商银行 AA 12/28 12/31
农业银行
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大连德泰 20 20 3 12/25簿记建档 国开行 AA+ 12/26 12/27
控股公司 兴业银行
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成都交通 21 10 5 12/25簿记建档 中信银行 AA+ 12/27 12/28
投资集团
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中煤集团山西 17.5 8.5 5 12/25簿记建档 建设银行 AA+ 12/26 12/27
金海洋能源公司
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天津旅游 6.5 0.5 3 12/26簿记建档 渤海银行 AA 12/27 12/28
控股集团
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武汉经济发展 8 4.5 5 12/26簿记建档 交通银行 AA 12/27 12/28
投资集团
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广州融捷投资 5 5 3 12/27簿记建档 建设银行 A+ 12/28 12/31
管理集团
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广西玉柴 8 8 3 12/27簿记建档 国开行 AA 12/28 12/31
机器集团 民生银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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山东省临沂市 2.8 2.8 3 12/27簿记建档 浦发银行 AAA 12/28 12/31
中小企业 (中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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江苏省淮安市 3.5 3.5 3 12/27簿记建档 南京银行 AAA 12/28 12/31
中小企业 (中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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潍坊中小企业 6 6 3 12/28簿记建档 农业银行 AAA 1/4 1/5
(第四期) (中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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新乡中小企业 2.7 2.7 3 12/26簿记建档 建设银行 AAA 12/27 12/28
(中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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注:*代表新增.(完)
(整理 林疏影；审校 康熙泽)