中国债市: 现券交投清淡收益率波动有限,机构对短期资金面情况有所忌惮

路透北京12月24日 - 中国银行间债市周一现券波动不甚明显,交易人士表示,虽然得益于公开市场逆回购操作扶助,近期因年末因素引起的流动性波动有所平抑,不过部分机构仍对短期资金面前景有所忌惮,致交投清淡.
华东一大型银行交易员指出,此前资金因年末因素出现波动,虽然自上周五开始有所和缓,但是机构对于年内剩余交易日的资金面情况还是存在一定的担心,"所以大家也没什么动作".
中国银行间资金市场周一需求仍主要集中于跨年资金,主要质押式回购利率 中,14天品种走高,隔夜和七天品种双双下行;不过明日七天期回购就将跨年,需求料将明显复苏,其利率或有反弹动力.
上述交易员并提到,得益于当前资金面相对宽裕,今日短融交易较此前稍显活跃,部分品种收益率出现1-2个基点(bp)的小幅下行."资金比较宽松,(短融)久期比较短,比较安全吧."
剩余期限约9.68年的固息国债120015券最新报价 为3.5900%/3.5840%,较上日收盘3.6000%/3.5850%变化不大.主体评级AAA,剩余期限约0.25年的短期融资券12津城建CP001券最新报价 为4.6300%/4.6300%,较上日收盘稍显下行.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.3000 3.1600
上日 2.4224 3.4195
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.9800/2.9070
国债参考率报价 2.9140/2.8560
金融债参考率报价 3.4000/3.3380 (完)
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(发稿 康熙泽; 审校 林高丽)