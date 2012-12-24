金砖国家: 12月24日股汇市收盘纵览

路透12月25日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月24日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 涨0.07%,收报1,043.73点.

中国股市:沪综指周一收市小涨,成交量缩减.分析师指出,大盘今日延续上周的调整走势,尽管茅台 等白酒类股跌幅居前,但银行股等蓝筹股的估值进程仍在继续,令大盘走势相对强硬一些.沪综指 收报2,159.053点,涨5.743点或0.27%,上海A股今日成交为678亿元人民币 ,较上日的844亿元缩减近两成..

香港股市:周一交易半天,终场小幅收高,受中资金融股走强提振,此前中国官方媒体报导称,中国社保基金将配置更多资金用于投资.恒生指数 收高0.2%,至22,541.2点.恒生国企指数 收涨0.4%.

中国汇市:人民币兑美元即期 收跌,因中间价随隔夜美元涨势下移,为逾一周来新低.盘间购汇虽有短暂表现并支撑美元,但人民币整体走势偏强,成交多贴近日间波幅区间上端,体现短期内升值预期仍占上风.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,400点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3735元.

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印度股市:小幅收高,塔塔汽车股价延续近期涨势,因市场寄望其Jaguar Land Rover销售情况改善.另外,空头回补则帮助Infosys之类的科技股上涨.指标BSE指数 涨0.07%或13.09点,收报19,255.09点.

印度汇市:印度卢比兑美元扭转盘初跌幅收升,受惠于资本流动以及软体出口业者的美元卖盘.卢比兑美元 收盘报54.95/96,上日收盘报55.06/07,盘初曾因与石油相关的美元买盘而跌至55.21的低点. ==============================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,515.870点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收涨0.15%至803.14点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.9%报30.5600;卢布兑欧元 涨0.52%,报40.4000. ==============================================================

巴西股市:周一因假期休市.

巴西汇市:拉美货币兑美元略跌,假期之前交投清淡.市场气氛仍然反映出对美国财政悬崖的疑虑.巴西雷亚尔兑美元 收低0.25%,至2.0783. ==============================================================

南非股市:因假期提早收市,终场仅收升0.1%.周二与周三将因假日休市.南非股市今年有超过20个交易日触及纪录高位.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.11%,报34,765.26点,距离上周的34,906.22点纪录高位仅有咫尺.综合指数 上涨0.16%,报39,187.38点,距离纪录高点39,317.71点也不远.