《中国报摘》--中国证券报12月25日

* 头版头条:
--深交所上市委员会日前对四家暂停上市公司提出的恢复上市申请进行审议,其中*ST炎黄 、*ST创智 股票恢复上市申请事项未获审议通过,将终止上市.
* 其他:
--证券投资基金法修订草案提请全国人大常委会进行三审.修订草案三审稿规定:"国务院证券监督管理机构工作人员在任职期间,或者离职后在公务员法规定的期限内,不得在被监管的机构中担任职务."此外,三审稿重新界定了适用基金法的非公开募集基金的证券投资范围,私募基金投资非公开发行股票不纳入基金法.
--中国拟对土地管理法进行重大修改,删除土地补偿费和安置补助总和不得超过土地被征收前三年平均年产值30倍的规定.
--证监会同意郑商所挂牌油菜籽期货和菜籽粕期货.
--国资委主任王勇指出,国资委将进一步推进有条件的企业整体上市,利用好境内外股票市场、产权市场和债券市场盘活存量、用好增量,更多地引入民间资本和外资参与企业改制重组.
--中国煤炭工业协会经济运行部主任、中国煤炭运销协会理事长王战军透露,今年前11个月,全国煤炭产量完成35亿吨,同比增长3.5%,预计全年煤炭产量将超过37亿吨.
--当前白酒行业笼罩在一片调整阴影之下,白酒龙头之一的五粮液 则决定提高部分产品出厂价格,同时还抛出明年继续上调主打产品出厂价的预期,其中五粮液1618的价格即日起上调,调整幅度达30.6%.
--天齐锂业 称拟定向增发募集不超过40亿元人民币资金,部分用于购买控股股东持有的澳大利亚泰利森公司 股权.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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(整理 林琦; 审校 张喜良)