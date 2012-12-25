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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 08:23 BJT

中国证券: 基金法修订草案规定私募基金投资非公开发行股票不纳入基金法

路透北京12月25日 - 中国证券投资基金法修订草案周一提请全国人大常委会进行三次审议,修订草案三审稿重新界定了适用基金法的非公开募集基金的证券投资范围,私募基金投资非公开发行股票不纳入基金法.

新华社周一晚间援引分析人士的话称,这意味着私募基金现有的监管格局没有改变,私募基金投资公开发行的股票由证监会监管,投资非公开发行的股权或股票仍然由国家发展改革委监管.

同时修订草案对监管机构工作人员在被监管机构任职作出明确限定,证监会人员在职期间或离职后规定期限内不得在被监管机构任职.

公务员法规定,公务员辞去公职或退休的,原系领导成员的公务员在离职三年内,其他公务员在离职两年内,不得到与原工作业务直接相关的企业或者其他营利性组织 任职.按此规定,证监会领导人员在离职三年后、普通工作人员离职两年后不得在被监管机构任职.(完) (发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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