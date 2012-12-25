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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 08:30 BJT

《台湾报摘》--经济日报12月25日

* 头版头条:

--抢救零组件,台湾政府推动智慧型手机产业链国产化.经济部长施颜祥昨日宣布,未来三年相关部会将编列近20亿台币预算,扶植智慧型手机应用处理器(AP)在台制造,据了解,联发科 已通过经济部业界科专计画审查,待行政院通过方案,即可衔接上路.

* 其他:

--台塑 昨日召开董事会,决定调整大陆宁波厂区组织架构,将六家子公司合并为一家台塑(宁波)工业公司,合并后总资本额6.75亿美元(约196亿台币),台塑(宁波)工业未来计划到香港、新加坡等海外挂牌上市.

--壹传媒 交易案上周送交公平交易委员会审查,依据公平交易法,若申报文书形式审查通过,公平会最慢将于60天内决定准驳.

--中央银行原则同意删除券商外币风险上限5,000万美元限制,但另增但书,须将券商海外转投资金额纳入净值15%规范,大型券商额度将立刻爆掉.金管会无法接受这项有条件的放宽,将再协调央行松绑限制.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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