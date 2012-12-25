中国证券: *ST炎黄和*ST创智恢复上市未获准,将中止上市--深交所

路透上海12月25日 - 中国深圳证券交易所上市委员会日前对四家暂停上市公司提出的恢复上市申请进行审议,其中*ST丹化 、*ST方向 的申请获通过;*ST炎黄 、*ST创智 股票恢复上市申请则未获通过,将终止上市.

中国证券报周二并引述深交所有关负责人表示,深交所将在12月31日之前依据有关规定对16家已暂停上市的公司作出是否核准其恢复上市的决定.

就*ST炎黄、*ST创智两家公司是否需进入退市整理期的问题,该负责人表示,退市公司股票应在深交所作出股票终止上市决定后五个交易日届满的次一交易日起,进入退市整理板进行交易.进入退市整理板后,公司股票的简称将后缀"退"字,但交易时间、10%的日涨跌幅限制、买卖申报、买卖委托、竞价等均与目前主板、中小企业板和创业板现有交易模式相同。

而根据深交所《股票上市规则》以及《退市整理期业务特别规定》有关规定,*ST炎黄、*ST创智两家公司在退市整理期届满后45个交易日内可进入全国性场外市场或其他符合条件的区域性场外交易市场挂牌转让,持有这两家退市公司股票的投资者仍然有转让的渠道.

该负责人表示,至2011年,沪深交易所已依法终止了45家公司股票上市,本次*ST炎黄、*ST创智两家公司退市,是延续原有退市制度下的正常退市.纵观国际成熟资本市场,公司退市是一种十分普遍和正常的市场行为.随着中国证券市场不断发展成熟,市场化程度的不断加深,上市公司退市现象也将越来越常态化.

报导援引有关统计显示,沪深两市目前共有20家暂停上市公司,按照沪深证券交易所要求,将在今年年底前对2012年1月1日之前就已暂停上市的18家企业作出是否核准恢复上市决定.

上海和深圳证券交易所此前就上市公司退市配套规则征求意见,其中明确退市整理期为30个交易日,退市整理期间公司不得筹划重大资产重组事宜,以防止类似"末日轮"的市场投机炒作.