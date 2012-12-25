中国证券: *ST炎黄和*ST创智恢复上市未获准,将中止上市--深交所

国际油市：柴油和航煤现货价差下滑，因印度现货供应充斥市场
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透上海12月25日 - 中国深圳证券交易所上市委员会日前对四家暂停上市公司提出的恢复上市申请进行审议,其中*ST丹化 、*ST方向 的申请获通过;*ST炎黄 、*ST创智 股票恢复上市申请则未获通过,将终止上市.
中国证券报周二并引述深交所有关负责人表示,深交所将在12月31日之前依据有关规定对16家已暂停上市的公司作出是否核准其恢复上市的决定.
就*ST炎黄、*ST创智两家公司是否需进入退市整理期的问题,该负责人表示,退市公司股票应在深交所作出股票终止上市决定后五个交易日届满的次一交易日起,进入退市整理板进行交易.进入退市整理板后,公司股票的简称将后缀"退"字,但交易时间、10%的日涨跌幅限制、买卖申报、买卖委托、竞价等均与目前主板、中小企业板和创业板现有交易模式相同。
而根据深交所《股票上市规则》以及《退市整理期业务特别规定》有关规定,*ST炎黄、*ST创智两家公司在退市整理期届满后45个交易日内可进入全国性场外市场或其他符合条件的区域性场外交易市场挂牌转让,持有这两家退市公司股票的投资者仍然有转让的渠道.
该负责人表示,至2011年,沪深交易所已依法终止了45家公司股票上市,本次*ST炎黄、*ST创智两家公司退市,是延续原有退市制度下的正常退市.纵观国际成熟资本市场,公司退市是一种十分普遍和正常的市场行为.随着中国证券市场不断发展成熟,市场化程度的不断加深,上市公司退市现象也将越来越常态化.
报导援引有关统计显示,沪深两市目前共有20家暂停上市公司,按照沪深证券交易所要求,将在今年年底前对2012年1月1日之前就已暂停上市的18家企业作出是否核准恢复上市决定.
上海和深圳证券交易所此前就上市公司退市配套规则征求意见,其中明确退市整理期为30个交易日,退市整理期间公司不得筹划重大资产重组事宜,以防止类似"末日轮"的市场投机炒作.
根据沪深交易所发布的上市公司退市制度方案,两市均明确上市公司营业收入指标的退市期间由原定四年缩短为三年,且净资产连续三年为负者终止上市,此前规定为两年. (完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市
路透北京2月27日 - 中国外管局周一发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。