《台湾报摘》--工商时报12月25日

国际油市：柴油和航煤现货价差下滑，因印度现货供应充斥市场
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
* 头版头条:
--民间消费再刷新!经济部昨日发布11月商业活动营业额为1.17兆台币、年增率1.3%,终结连续5个月负成长,特别是零售业营业额今年前11月达到3.47兆台币,经济部预估全年上看3.8兆台币,将刷新历史新高纪录.
* 其他:
--台北市长郝龙斌昨日在就职六周年记者会,提出以"台北新十大建设"打造全新愿景.郝龙斌说,台北新十大建设保守预估,可吸引逾3,700亿新台币投资、创造超过5.7万个工作机会,并带动周边区域与产业飞跃成长.
--行政院拟采取美日模式,或美星模式,在取得客户同意下,向美国税局申报台湾美国籍的资料,但若客户不同意下,采总户数或总额度方式申报.此外,台美将采共同发表声明方式,取代台美租税协定或税务资讯交换协定的方式,不过是否可行,由金管会积极洽美方的意见而定.
--安定基金弥补国华人寿资金,寿险业者争取要"参一脚",寿险公会已当面向金管会主委陈裕璋建议,寿险业参与竞标安定基金借款,达到去化资金的功能,又兼具"取之于寿险,用之于寿险"的功能.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市
路透北京2月27日 - 中国外管局周一发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。