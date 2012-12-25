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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 08:37 BJT

《台湾报摘》--工商时报12月25日

* 头版头条:

--民间消费再刷新!经济部昨日发布11月商业活动营业额为1.17兆台币、年增率1.3%,终结连续5个月负成长,特别是零售业营业额今年前11月达到3.47兆台币,经济部预估全年上看3.8兆台币,将刷新历史新高纪录.

* 其他:

--台北市长郝龙斌昨日在就职六周年记者会,提出以"台北新十大建设"打造全新愿景.郝龙斌说,台北新十大建设保守预估,可吸引逾3,700亿新台币投资、创造超过5.7万个工作机会,并带动周边区域与产业飞跃成长.

--行政院拟采取美日模式,或美星模式,在取得客户同意下,向美国税局申报台湾美国籍的资料,但若客户不同意下,采总户数或总额度方式申报.此外,台美将采共同发表声明方式,取代台美租税协定或税务资讯交换协定的方式,不过是否可行,由金管会积极洽美方的意见而定.

--安定基金弥补国华人寿资金,寿险业者争取要"参一脚",寿险公会已当面向金管会主委陈裕璋建议,寿险业参与竞标安定基金借款,达到去化资金的功能,又兼具"取之于寿险,用之于寿险"的功能.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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