《中国报摘》--其他报纸重要消息12月25日

国际油市：柴油和航煤现货价差下滑，因印度现货供应充斥市场
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
**上海证券报**
--近期上海证券交易所正式入股上海股交中心并成为上海股交中心第二大股东,上海股交中心还与上海银行达成战略合作协议,将在共搭拟上市培育企业综合金融服务产品体系、共推拟上市培育企业信贷产品及共建拟上市企业培育机制等领域进行全方位合作.
--目前已有多家B股公司与国泰君安等券商签订协议,正式启动B转H程序.国泰君安国际总裁阎峰透露,监管层已在研究,在中集 B股以介绍形式转板H股的基础上,允许公司在B转H的过程中按自身需要在H股市场发行新股集资;同时监管层和业界在探讨,是否能调整有关法规,让原Ｂ股股东能够自由买卖由B股转为H股的股票.
--中国建筑 近期获得南京南站南广场工程建设等多个项目,项目金额合计313.2亿元人民币,占2011年经审计营收的6.5%.
--光线传媒 公告称,其投资的影片《人再囧途之泰囧》自12日上映以来,票房达到约6.9亿元,预计为公司带来票房分帐收入约2.62亿元,公司四季度及全年业绩或超预期.
**第一财经日报**
--近日北京工商局,商务委等召集44家电商网站签署服务倡议书,要求电商网站大型促销、店庆活动前应向工商部门备案,并制定完备的客户服务应急处理预案.
**21世纪经济报 道**
--在发改委近日发布明年煤价并轨方案后,国内煤炭业巨头--神华集团抛出其中长期合同煤方案,中长期煤价较当期环渤海动力煤价格降10元/吨,中长期合同量与现货量的比例是7:3.
--中石油集团董事长蒋洁敏透露,今年公司产量将增长2%,在南苏丹和叙利亚等地危机的影响下,公司海外产量的增幅有限.(完) (整理 林琦; 审校 曾祥进)
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市
路透北京2月27日 - 中国外管局周一发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。