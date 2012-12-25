中国央企: 国资委将推进央企整体上市,引入更多民间资本参与重组--报载

国际油市：柴油和航煤现货价差下滑，因印度现货供应充斥市场
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透上海12月25日 - 中国国资委主任王勇表示,明年国资委将进一步树立央企主业,推进有条件的企业整体上市,利用好境内外股票市场、产权市场和债券市场盘活存量,更多地引入民间资本和外资参与企业改制重组.
中国证券报周二援引王勇称,结构调整是明年工作的重中之重.要进一步树立央企主业,明确不同领域不同特点的布局结构调整思路.明确加强和调整重点,通过兼并重组整合一批产能,通过关停并转淘汰一批落后产能,通过加快"走出去"转移一批产能.
最新数据显示,2012年1-11月,中央企业实现营业收入20.1万亿元人民币,同比增长8.9%;实现利润总额1.1万亿元,与去年同期基本持平.
王勇指出,在联合重组方面,鼓励企业以合资、合作、产权流转和股权置换等多种形式,沿产业链、价值链调整重组.国资委还将推动国有资本向重点行业和领域集中、向优势企业集中、向主业集中,严格按照主业控制投资方向.通过市场化方式退出、并入产业相关优势企业或交由资产经营公司整合等方式,加快剥离非主业、非核心、不具竞争优势的企业或业务.
他并透露,在产业升级方面,国资委拟推进钢铁、有色金属、建材等制造企业加快升级,淘汰落后产能.推进航空航运、商贸物流、旅游文化等服务企业加快向现代服务业转型.在新能源、新一代信息技术、新能源汽车等具备一定基础和优势板块的产业,加快向产业链、价值链高端发展.
国资委数据显示,今年以来,中央企业股份制改革进一步深化,共有8家控股公司在境内外上市,17家控股上市公司实施增发或配股,4家企业主营业务整体改制上市工作顺利推进,董事会试点企业扩大到51家.
今年来中国不断加大力度推动民间投资.国资委5月份发布14条意见,鼓励民间投资参与国有企业改制重组,双方可设立股权投资基金,共同投资战略性新兴产业,开展境外投资.
而中国央企海外并购亦有导向性意见.中国财政部9月称,2013年中央国有资本经营预算编制重点将包括支持央企收购兼并能够实质控制、具有较好经济效益、国家急需的境外战略资源,以及拥有关键核心技术且对促进本企业技术创新具有推动作用的境外企业. (发稿 刘昕; 审校 曾祥进)
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市
路透北京2月27日 - 中国外管局周一发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。