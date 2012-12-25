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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 08:40 BJT

《中国重要政经日程》--12月25日

============================今日重要政经日程=======================

2012/12/25(二)

*--国新办就中国粮食"九连增"等情况举行发布会

============================近日重要政经日程=======================

2012/12/29(六)

--第四届中国经济前瞻论坛在北京举行

2013/1/5(六)

--CCTV证券资讯等主办的中国投资者大会2012在北京举行.

2012/1/12(六)

--第十七届中国资本市场论坛在北京举行

2013/5/9(四)

--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李然; 审校)

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