澳洲经济指标总览--12月25日

国际油市：柴油和航煤现货价差下滑，因印度现货供应充斥市场
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 1月8日 商品及服务收支(亿澳元) 10月 逆差20. 逆差14.20 88 出口(较前月) 持平 -1% 进口(较前月) +3% -2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 1月9日 (较前月) 10月 持平 +0.5% 就业市场(经季节调整) 1月17日 就业人口(较前月变动,千人) 11月 +13.9 +10.1 全职就业人口(较前月变动,千 -4.2 +18.7 人) 失业率 5.2% 5.4% 就业参与率 65.1% 65.2% 消费者物价指数(CPI) 1月23日 总体CPI(较前季) 第三季 +1.4% +0.5% (较上年同期) +2.0% +1.2% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.4% +2.0% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.8% +0.7% (较上年同期) +2.6% +1.9% 国际贸易价格指数 1月31日 进口物价(较前季) 第三季 -2.4% +2.4% 出口物价(较前季) -6.4% +1.0% 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元) 3月5日 经常帐收支 第三季 赤字14. 赤字12.369 900 商品与服务贸易收支 逆差4.6 逆差2.114 45 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月6日 (较前季) 第三季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +3.1% +3.7% (完) (编译 许娜; 审校 张涛)
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市
路透北京2月27日 - 中国外管局周一发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。