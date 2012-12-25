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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 09:12 BJT

澳洲经济指标总览--12月25日

经济指标             时段     最新值   前月(季)值  下次公布时
                                                                 间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                 1月8日
 商品及服务收支(亿澳元)        10月     逆差20.   逆差14.20       
                                             88              
     出口(较前月)                          持平         -1%       
     进口(较前月)                           +3%         -2%       
                                                                  
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                           1月9日
     (较前月)                  10月        持平       +0.5%       
                                                                  
 就业市场(经季节调整)                                          1月17日
 就业人口(较前月变动,千人)     11月       +13.9       +10.1       
 全职就业人口(较前月变动,千                -4.2       +18.7       
 人)                                                         
 失业率                                    5.2%        5.4%       
 就业参与率                               65.1%       65.2%       
                                                                  
 消费者物价指数(CPI)                                           1月23日
 总体CPI(较前季)              第三季      +1.4%       +0.5%       
     (较上年同期)                         +2.0%       +1.2%       
 澳洲央行截尾均值(较前季)                 +0.7%       +0.5%       
     (较上年同期)                         +2.4%       +2.0%       
 澳洲央行加权中值(较前季)                 +0.8%       +0.7%       
     (较上年同期)                         +2.6%       +1.9%       
                                                                  
 国际贸易价格指数                                              1月31日
 进口物价(较前季)             第三季      -2.4%       +2.4%       
 出口物价(较前季)                         -6.4%       +1.0%       
                                                                  
 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)                           3月5日
 经常帐收支                   第三季    赤字14.  赤字12.369       
                                            900              
 商品与服务贸易收支                     逆差4.6   逆差2.114       
                                             45              
                                                                  
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                          3月6日
     (较前季)                 第三季      +0.5%       +0.6%  
     (较上年同期)                         +3.1%       +3.7%  
 (完)

 (编译 许娜; 审校 张涛)

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