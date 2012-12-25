中国房地产: 土地管理法拟删除征地补偿30倍上限,资金不落实不得实施

国际油市：柴油和航煤现货价差下滑，因印度现货供应充斥市场
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透北京12月25日 - 随着中国工业化、城镇化的快速推进,农村征地补偿中引发的问题得到社会广泛关注.昨日首次提交全国人大常委会审议的《土地管理法修正案(草案)》,集中修改了现行征地补偿制度,明确了公平补偿的基本原则,删除了按照被征收土地的原用途给予补偿和30倍补偿上限的内容.
同时,新草案亦增加了社会保障补偿内容,并要求补偿资金不落实不得批准和实施征地;另外,亦授权国务院制定征地补偿安置具体办法.
新华社对此解读称,此次草案规定征收农民集体所有的土地应当给予公平补偿,以保证被征地农民原有生活有改善、长远生计有保障,维护被征地农民的合法权益.
"如果被征收土地原用途是农地或畜牧用地,按照原有用途补偿的话标准就会过低.同时,补偿标准取消30倍的上限,体现了中央和国务院过去几年来一直强调的对土地征收过程中农民合法利益的保护,"中国社会科学院农村所研究员党国英表示.
报导指出,原有的补偿原则,在原用途基础上按照年产值倍数补偿,没有综合考虑土地年产值以外的其他因素,包括土地区位、供求关系及土地对农民的就业和社会保障功能等.
北京大学法学院副院长王锡锌亦分析称,草案增加社会保障补偿内容,就是着力解决土地城市化和农民城市化不匹配的问题.初步考虑在住房保障方面,对城市规划区内的被征地农民提供国有土地上的房屋并发给房屋所有权证书,无法提供国有土地上房屋的按照市场价给予货币补偿.城市规划区外安排宅基地重建住房并按照新建房屋成本给予补偿.
而在社会保障方面,给就业困难的被征地农民享受城镇就业困难人员在就业指导、技能培训和就业介绍等方面的优惠政策;在补偿资金中增加社保补贴资金,记入被征地农民养老保险个人账户,使他们享受更高水平的养老保障.
王锡锌并认为,未来在制定进一步的征地补偿条例时,还应规定账户单列、专款专用、加强监督等具体办法,以保证补偿资金落实到位.
此前,中国国务院副总理李克强就强调,城镇化是中国经济增长的巨大引擎和扩大内需的最大潜力;而做大做强服务业,能够增加就业,也有利于推进城镇化、扩大内需.(完) (发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市
路透北京2月27日 - 中国外管局周一发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。