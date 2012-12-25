中国个股: 光线传媒投资的影片《人再囧途之泰囧》12天获6.9亿元票房

路透上海12月25日 - 中国文化传媒企业--北京光线传媒股份有限公司 周二公告称,其投资的影片《人再囧途之泰囧》开映12天获得票房收入约6.9亿元人民币.这意味着公司四季度及全年业绩或会超预期.

公告显示,该影片于12月12日在全国公映,截止上周日(23日)24时,其票房达到约人民币6.9亿元,预计为公司带来票房分帐收入约2.62亿元.该片预计在未来仍会取得收入.

公告指出,该影片的票房收入及财务数据待公司取得各地电影院线正式确认的结算单后方可计算得出,公司最终票房分账收入需依据与其他合作方签署的发行代理协议及相关协议的约定进行计算.

影视剧收入已成为光线传媒重要的业绩增长点,前三季公司影视剧收入2.08亿元,同比增长82.33%.

上海证券报周二报导称,由于《人再囧途之泰囧》为中小成本影片(成本约为3,600万元),其毛利率将明显高于公司前三季影视剧业务的毛利率水平,该影片的成功将成为公司全年业绩增长的重要推动因素.

在《人再囧途之泰囧》上映后,随着其票房的连续攀升,各大券商陆续调高公司评级,公司股价亦上涨两成,周一该股收报25.90元.