中国个股: 光线传媒投资的影片《人再囧途之泰囧》12天获6.9亿元票房

国际油市：柴油和航煤现货价差下滑，因印度现货供应充斥市场
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透上海12月25日 - 中国文化传媒企业--北京光线传媒股份有限公司 周二公告称,其投资的影片《人再囧途之泰囧》开映12天获得票房收入约6.9亿元人民币.这意味着公司四季度及全年业绩或会超预期.
公告显示,该影片于12月12日在全国公映,截止上周日(23日)24时,其票房达到约人民币6.9亿元,预计为公司带来票房分帐收入约2.62亿元.该片预计在未来仍会取得收入.
公告指出,该影片的票房收入及财务数据待公司取得各地电影院线正式确认的结算单后方可计算得出,公司最终票房分账收入需依据与其他合作方签署的发行代理协议及相关协议的约定进行计算.
影视剧收入已成为光线传媒重要的业绩增长点,前三季公司影视剧收入2.08亿元,同比增长82.33%.
上海证券报周二报导称,由于《人再囧途之泰囧》为中小成本影片(成本约为3,600万元),其毛利率将明显高于公司前三季影视剧业务的毛利率水平,该影片的成功将成为公司全年业绩增长的重要推动因素.
在《人再囧途之泰囧》上映后,随着其票房的连续攀升,各大券商陆续调高公司评级,公司股价亦上涨两成,周一该股收报25.90元.
在传统的年度票房旺季--贺岁档中,光线传媒的同行-华谊兄弟 投资的 《一九四二》（名导冯小刚导演）票房低于市场预期,公司近期股价表现不佳,投资者将关注点转向上周刚开始公映的,华谊的另一部贺岁片《十二生肖》,该影片由影星成龙主演.(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市
路透北京2月27日 - 中国外管局周一发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。