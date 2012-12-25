中国证券: 多家公司签B股转H股协议,未来相关管制有望放松--报载

国际油市：柴油和航煤现货价差下滑，因印度现货供应充斥市场
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透上海12月25日 - 在中国中集集团 成功首试B股转H股示范效应下,越来越多的上市公司将目光转向同样渠道.上海证券报周二报导,目前已有多家B股公司与国泰君安等券商签订协议,启动B转H程序,相关审批也已在进行.
报导并援引国泰君安国际总裁阎峰称,监管层还已在研究未来放松B转H股上市和交易方式等的可能性.
他表示,继中集集团后,目前第二批B股转H股的相关审批已经在进行中,该公司手头亦有多个项目在同时推进.并且这些B股公司不仅限于在深交所上市企业,也包括上交所上市公司.
阎峰并称,不仅国泰君安,其余中资券商的B转H业务也已经启动,该渠道有望成为解决B股问题的最主要路径.
国泰君安是中集集团B转H股的保荐人和财务顾问.
报导还引述市场传闻称,目前已有两大B股公司争做B转H第二单,分别为万科B 及南玻B.
报导指出,由于是第一单,中集集团B转H方案,无论是上市方式还是交易机制,均偏保守,未来有关管制有望获放松.
阎峰透露,监管层已在研究考虑允许上市公司在B转H的过程中,按自身需要在H股市场发行新股集资;同时也在探讨是否能调整有关法规,让原B股股东能够自由买卖由B股转为H股的股票.
中集集团 11月中旬公布B股转H股方案,但未新募资本.该公司H股于12月19日在香港联交所正式上市.(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市
路透北京2月27日 - 中国外管局周一发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。