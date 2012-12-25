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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 09:09 BJT

中国个股: 天齐锂业拟定向增发募资至多40亿元,用于收购澳洲一锂矿企业

路透上海12月25日 - 中国四川天齐锂业股份有限公司 周二公告称,拟非公
开发行股票募集资金总额不超过40亿元人民币,用于收购澳洲锂矿企业泰利森的股权等.
    
    刊登在深圳证券交易所的公告显示,本次非公开发行股票数量不超过17,000万股,发行价
格不低于24.60元/股,募集资金中除至多37亿元用于泰利森的收购外,另有1亿元拟用于收购
四川天齐矿业有限责任公司100%的股权.
    
    公告指出,天齐锂业拟向控股股东成都天齐实业(集团)有限公司购买其间接持有的泰利
森19.99%或65%的股权,目前天齐集团通过其附属公司Windfield Holdings Pty Ltd(文菲尔
德)已合法持有Talison Lithium Limited(泰利森)19.99%的普通股股权.
    
    文菲尔德以协议安排方式收购泰利森已取得中国国家发改委、商务部、外汇管理局批准
及澳大利亚外资审查委员会无异议的批复,并与泰利森签署了《协议安排实施协议》.文菲尔
德收购泰利森剩余80.01%的股权还需取得泰利森股东大会审议通过及澳大利亚法院程序性听
证.
    
    鉴于天齐集团承诺其间接拥有的泰利森股权均全部由天齐锂业收购,公司收购天齐集团
间接持有的泰利森权益将为19.99%或65%,但要视文菲尔德收购能否成功.在文菲尔德收购泰
利森最终完成后,公司将修正本次非公开发行股票相关议案.
    
    公告还指出,收购天齐集团间接持有的泰利森股权将分两个阶段实施:第一阶段,公司以
自有资金收购天齐集团通过文菲尔德已间接持有的泰利森760万股股权,该股权占泰利森以非
稀释基础计算的发行在外普通股的6.64%;后续阶段为收购剩余泰利森股权,将根据本次非公
开发行募集资金筹措情况实施.
    
    天齐锂业11月曾公告称,控股股东成都天齐实业(集团)有限公司旗下子公司正推进收购
澳洲一锂矿企业Talison Lithium Ltd.,(泰利森) 的相关事宜,若收购成功,天齐集
团未来拟将该企业股权注入天齐锂业.    
  
    天齐锂业因拟披露重大事项自12月6日起停牌,停牌前收报24.35元,公司股票将于今日起
复牌.(完)
  
    参看详情,请点选深圳证券交易所网站(here)
)

 (发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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