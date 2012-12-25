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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 09:16 BJT

日本已公布经济指标--2012/12/25

经济指标                                    时间       最新数据       前月/前季数据         下次公布时间      预估值
                                                                                                (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)                第三季          -0.9%  r            +0.1%  r           2月13日          --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)            11月          -0.5%               -0.4%             12月27日       -0.5%
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)            10月           持平               +0.1%             12月27日       -0.1%
 工业生产(m/m)                               10月          +1.6%  r            -4.1%  r          12月27日       -0.5%
 失业率                                      10月           4.2%  @             4.2%  @          12月27日        4.2%
 贸易收支(亿日圆)                            11月      逆差9,534           逆差5,490              1月23日          --
 所有家庭实质支出(y/y)                       10月          -0.1%               -0.9%             12月27日       +1.0%
 
 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
 
    参看全球经济数据相关资料,可点选           
    参看日本经济数据相关资料,可点选

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