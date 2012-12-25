更新版 1-中国公开市场: 28天逆回购放量独撑大局,相对低利率吸引需求

国际油市：柴油和航煤现货价差下滑，因印度现货供应充斥市场
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
* 今日仅进行1,100亿元28天逆回购操作
* 七天料因到期日在元旦假期而暂时缺席
* 28天逆回购利率持平于3.60%
* 中标利率较二级市场偏低吸引需求 (新增市场评论和央行公告)
路透上海12月25日 - 中国央行公开市场周二唯一进行的28天期逆回购,因跨年且利率明显低于二级同期资金价格而吸引需求,规模放量至1,100亿元人民币,达到近两个月新高.例行进行的七天品种则可能因到期日在元旦假期原因而暂时缺席.
央行公告称,公开市场今日仅进行了1,100亿元28天期逆回购操作,中标利率逾三个月持平在3.60%.最近一次28天品种单日操作规模高点为11月6日的1,110亿元.
华北一银行交易员表示,公开市场28天逆回购利率,"价格3.6%,比二级市场低太多了."
银行间市场质押式回购 七天期品种加权利率 周二早盘飙涨逾60基点(bp)至3.80%上方.14天期品种 虽大挫逾30bp,但仍维持在4.29%附近相对高位.一个月期限上日收在5.25%附近,不过目前尚未有成交.
至于公开市场逆回购利率继续持稳的原因,该交易员认为,年底前资金市场波动应属短期临时性,料央行不致因此改变较为稳定的操作,且操作量方面供应较为充分,二级市场回购利率上升空间将受限.
因年末渐近资金面初现收紧,央行公开市场上周逆回购操作规模放量,当周并再现净投放,规模达920亿元.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
---------------------------------
逆回购 (周二) 1,100
(周四) 待定
央票到期 40
正回购到期 --
逆回购到期 1,550
================================== **央行公开市场相关报导 **公开市场回购及央票未到期表格 (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市
路透北京2月27日 - 中国外管局周一发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。