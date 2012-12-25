版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 10:50 BJT

更新版 1-中国公开市场: 28天逆回购放量独撑大局,相对低利率吸引需求

* 今日仅进行1,100亿元28天逆回购操作

* 七天料因到期日在元旦假期而暂时缺席

* 28天逆回购利率持平于3.60%

* 中标利率较二级市场偏低吸引需求 (新增市场评论和央行公告)

路透上海12月25日 - 中国央行公开市场周二唯一进行的28天期逆回购,因跨年且利率明显低于二级同期资金价格而吸引需求,规模放量至1,100亿元人民币,达到近两个月新高.例行进行的七天品种则可能因到期日在元旦假期原因而暂时缺席.

央行公告称,公开市场今日仅进行了1,100亿元28天期逆回购操作,中标利率逾三个月持平在3.60%.最近一次28天品种单日操作规模高点为11月6日的1,110亿元.

华北一银行交易员表示,公开市场28天逆回购利率,"价格3.6%,比二级市场低太多了."

银行间市场质押式回购 七天期品种加权利率 周二早盘飙涨逾60基点(bp)至3.80%上方.14天期品种 虽大挫逾30bp,但仍维持在4.29%附近相对高位.一个月期限上日收在5.25%附近,不过目前尚未有成交.

至于公开市场逆回购利率继续持稳的原因,该交易员认为,年底前资金市场波动应属短期临时性,料央行不致因此改变较为稳定的操作,且操作量方面供应较为充分,二级市场回购利率上升空间将受限.

因年末渐近资金面初现收紧,央行公开市场上周逆回购操作规模放量,当周并再现净投放,规模达920亿元.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

---------------------------------

逆回购 (周二) 1,100

(周四) 待定

央票到期 40

正回购到期 --

逆回购到期 1,550

================================== **央行公开市场相关报导 **公开市场回购及央票未到期表格 (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐