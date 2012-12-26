《交易视点》风险偏好决定明年中国利率债走势--中金

路透北京12月26日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率利策略周报认为，展望明年上半年，债市最大风险是发达国家持续量化宽松政策刺激以及中国经济企稳带来的全球风险偏好的增强,这会推动收益率曲线变得更加陡峭。

这意味着子弹型组合好于哑铃型组合，投资者应更注重息差收益，选择收益率曲线下滑回报最高的期限。

在此过程中，利率债没有确定的系统性机会，只有阶段性交易机会，而相对价值的交易机会更好把握，如买入现券支付互换固定利率博弈两者之间的负利差缩小，以及构建互换利率曲线增陡交易。

**明年出口改善推动外汇占款回升**

11 月出口增速重新回落至5%以下，符合我们前期对9-10 月出口大幅反弹可能昙花一现的判断。

首先，今年海外节日需求释放的时间较往年提前，使得9、10月出口增速大幅上升而11月大幅下降，表现为劳动密集型产品的出口额在11月出现了反季节性的下降。

其次，9-10月转口贸易大幅增加造成的出口虚高成份在11月有所缓解。不过值得注意的是，11月出口交货值同比增速重新回升至双位数水平，暗示未来出口增速有逐步改善的可能。

展望明年，我们认为出口增速较今年会有所改善，预计回升至10%的水平。

首先，考虑到美国经济内生增长动力的逐步恢复、欧债危机尾部风险降低以及中日贸易摩擦的逐步淡化，中国对欧美日的出口增速继续恶化的可能性不大。

其次，次贷危机之后中国出口结构不断升级，机电和高新技术产品占比逐步提高，相应地东南亚、南美、非洲等新兴市场国家在出口中贡献已经与欧美相当，而明年出口增速提高将主要受益于这些国家高增长。

出口增速回升会相应带动进口增速的回升，但我们并不认为明年的投资增速会持续回升，相应地进口增速超过出口增速的可能性不大，这意味着贸易顺差仍将继续扩大并保持在2000 亿美元以上。

在贸易项稳中有升的同时，金融和资本项目有可能受高息差和国内房地产价格企稳的影响净流出速度放缓，这样明年的外汇占款增量将较今年有所回升，预计在1万亿左右。

**同业资产收缩将拉低明年的 M2 增速**

从我们定义的广义M2构成来看，外汇占款增速在今年出现了大幅下滑，而贷款和证券投资的增速基本与去年持平，总体来看广义M2增速与年初相比下降了3个百分点至12%附近。

但是央行公布的M2增速较去年反而出现了小幅回升，产生如此大的偏离的主要原因是银行的同业资产在今年上半年出现了快速的扩张，而这又与影子银行的快速发展有关，由于同业资产并没有纳入广义M2的统计中，但仍然会增加银行的存款，这样会造成M2的增量大于广义M2的增量。

值得注意的是，今年下半年随着银监会对同业业务的监管加强，同业资产出现缩水，使得M2增量再次低于广义M2增量。

明年即将实施的新资本管理办法对同业资产的风险权重进行了上调，在一定程度上会削弱银行扩张同业资产的动力，所以明年M2增量继续高于广义M2增量的可能性不大。

假定明年贷款增量小幅提高至9万亿，证券投资与今年的2万亿持平，外汇占款增量恢复至1万亿，那么广义M2增量将达到12万亿左右，增速与今年差不多，大约在11.5-12%之间。

而明年M2增量如果不会再高于广义M2增量，那么M2增速将重新回落至12.4%，事实上央行明年货币增速的目标值也有望下调至13%。

**风险偏好决定明年的利率债走势**

展望明年上半年，债券市场最大的风险并不是资金面紧张，也不是通胀的回升，而是发达国家持续量化宽松政策刺激以及中国经济企稳带来的全球风险偏好的增强。

09年市场风险偏好的提升对利率债收益率形成了持续上行的压力，与08年下半年交易型机构重仓利率债有关，而今年交易型机构重仓的是高收益债，所以利率债本身不会面临明显的抛压。

但收益率曲线在风险偏好增强时会变得更加陡峭，在此过程中，利率债没有确定的系统性机会，只有阶段性交易机会，而相对价值的交易机会更好把握，如买入现券支付互换固定利率博弈两者之间的负利差缩小，以及构建互换利率曲线增陡交易。

我们对明年上半年资金面的判断较市场主流看法更加乐观，回购利率中枢有望继续下移，尽管这并不能推动中长期收益率显着下行，但对上行空间也起到了抑制和保护作用，与回购利率相关性较强的政策性银行债表现会好于国债。

曲线陡峭化意味着子弹型组合好于哑铃型组合，投资者应更注重息差收益，选择收益率曲线下滑回报最高的期限。

根据我们的情景分析，在收益率不变的情况下，5年期的表现最好，而在收益率升幅达到20bp的情况下，2-3年期的表现最好。