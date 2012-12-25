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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 10:49 BJT

日本债市: 10年期公债期货持稳,尽管日股上涨

(完)
      
                                                   当日涨跌     上日
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 两年期公债                                0.000%       +0.0     0.095%
 五年期公债                                0.000%       +0.0     0.170%
 10年期公债                                0.000%       +0.0     0.760%
 20年期公债                                0.000%       +0.0     1.710%
 30年期公债                                0.000%       +0.0     1.930%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                 144.04      +0.00     144.04
                                                                       
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                     
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                    
                                                                       
 
    
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     


 (编译 沈以文; 审校 张若琪)

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