台湾债市: 公债RP利率持平,整体尚属平稳但多缺不一

国际油市：柴油和航煤现货价差下滑，因印度现货供应充斥市场
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透台北12月25日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持平.年关将近,各家金融机构资金多缺不一,整体状况也不若上半月宽松,但对调度不构成影响,利率仍持稳在既有水位.
一大型证券商交易员表示,感觉今日投信没有新钱流入,且有两、三家大型寿险业者或因海外投资需求,将资金自RP市场抽离,但纵然如此,还是能够找到资金.
另一大型证券商交易员则称,虽然少有投信将资金抽离,但在与客户调度过程中可以感觉,近期市场资金已不若先前浮滥.
"他(投信业者)告诉我有感觉资金比较好丢,不会到了10点多还放不出去."交易员说.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%.
今日有合作金库83.5亿台币金融债交割,本周紧缩因素尚有:周三土地银行130亿金融债交割、台电44亿公司债交割;周四大众银行 15亿金融债交割、第一银行20亿金融债交割、上海商银100亿金融债交割;周五新光银行40亿台币金融债交割.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市
路透北京2月27日 - 中国外管局周一发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。