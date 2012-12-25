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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 11:09 BJT

台湾债市: 公债RP利率持平,整体尚属平稳但多缺不一

路透台北12月25日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持平.年关将近,各家金融机构资金多缺不一,整体状况也不若上半月宽松,但对调度不构成影响,利率仍持稳在既有水位.

一大型证券商交易员表示,感觉今日投信没有新钱流入,且有两、三家大型寿险业者或因海外投资需求,将资金自RP市场抽离,但纵然如此,还是能够找到资金.

另一大型证券商交易员则称,虽然少有投信将资金抽离,但在与客户调度过程中可以感觉,近期市场资金已不若先前浮滥.

"他(投信业者)告诉我有感觉资金比较好丢,不会到了10点多还放不出去."交易员说.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%.

今日有合作金库83.5亿台币金融债交割,本周紧缩因素尚有:周三土地银行130亿金融债交割、台电44亿公司债交割;周四大众银行 15亿金融债交割、第一银行20亿金融债交割、上海商银100亿金融债交割;周五新光银行40亿台币金融债交割.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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