《交易视点》中国转债投资者"不止盈",低仓者可继续低吸--中金

路透北京12月25日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，由于短暂震荡导致的交易性机会不容易把握，因而建议转债投资者“不止盈”，低仓者继续在震荡中低吸并提升仓位到中性。

个券方面，建议投资者侧重关注国投和川投、南山、重工、同仁等基本面具有特色个券。中小盘个券中，巨轮、恒丰、美丰转债有一定的关注价值。新钢仍可替代短融。

**策略观点**

近期涨幅居前的均是转债市场的核心品种，堪称今年转债市场的一段美好时光。股市方面，本周市场进入2012年的收尾阶段，预计市场总体平静。但我们上周曾提到，由于之前短线冲高过快导致超买、资金面季节性紧张、海外财政悬崖未解等，加上前期拉升的银行等板块累积了较大涨幅，短期面临震荡整固压力。

但目前看这种调整尚属良性，在跌破半年线和60日均线之前，投资者还应将其当做低吸机会看待。从时间上，到明年一季度，股市环境仍偏正面，仍有博弈价值。空间上，我们并没有过高期待，当市场反应过高的预期时，投资者就要当心风险。至少从目前看，市场分歧仍较大，而基金仓位并没有太多提升，还不到“乐观中卖出的地步”。

转债投资者也存在一定的分歧，但持券待涨者居多，不少投资者在等待低吸和个券补涨机会。考虑到股市短期可能震荡整固，资金面紧张和债基赎回压力，转债品种可能将继续短暂休整。

我们的建议是，短暂震荡导致的交易性机会不容易把握，仍建议转债投资者“不止盈”，低仓者继续在震荡中低吸并提升仓位到中性。

股市整体表现短期沉寂，而结构性和主题性机会将再次成为主流。因此，短期建议多看少动，个券方面建议投资者侧重关注国投和川投、南山、重工、同仁等基本面具有特色个券。非银行大盘转债性价比仍较好，工行转债短期波动可能稍大，中行转债仍难有大波澜。同仁、国电转债将以等待低吸机会为主。中小盘个券中，巨轮、恒丰、美丰转债有一定的关注价值。新钢仍可替代短融。

**热点个券**

国投转债：上周再度迎来剥离亏损资产和正股调入沪深300指数两利好。公司的看点仍在于雅砻江开发、大股东支持和公司促转股的强烈意愿。不过，正股估值开始合理，转债转股压力开始增大，正股上涨面临的阻力增多。

本周正是基金业绩比拼关键期，加上指数基金仍有建仓需求，有望继续保持强势。但是超过120元，建议乘着利好气氛分批减持一半仓位，另一半继续持有并等待右侧交易。

同仁转债：上市定位略超预期。该转债的行业稀缺性和供求关系决定相对易涨难跌，但由于正股估值较高、医药行业不是短期热点板块、转债定位稍高，短期趋势性和交易性机会均暂不明显。

博汇转债：投资者对该转债转股几无预期，对转债触及回售条款并顺利偿还也没有太多信心。因此，如果正股超预期上涨或触发回售前转债可能有小幅表现。但由于存在信用资质等风险点，建议至少控制参与量，以继续观望为主。(完)