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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 11:31 BJT

台湾新债: 长荣航空预计发行不超过65亿台币有担债

路透台北12月25日 - 台湾第二大航空公司--长荣航空 周二表示,该公司董事会决议,将发行总额不超过65亿台币,发行期间为五至七年的有担保公司债.

长荣航空并在公告中指出,募资主要是为了偿还借款与改善财务结构.

一公司债承销人士称,长荣航空因没有信用评等,因此必须找担保银行才能发债.本次约有五至六家金融机构担任保证行.

此外,台湾最大的航空公司--中华航空 昨日也公告,已完成无担公司 债的募集,其中五年期54亿台币,七年期55亿,总发行金额为109亿台币.

路透先前已引述承销商说法称,华航是以五年期1.6%、七年期1.85%的利率询价,预计募资额度在115-120亿台币,惟实际发行额略低于此一目标. (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

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