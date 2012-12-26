《中国债券市场每日交易备忘》--12月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 )
一、新债招标:
中国乐山商行至多5亿元人民币10年期发行人赎回权(5+5)固息次级债簿记建档(主体评级A),中信证券主承
广梅汕铁路6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),建行和中行主承
玖龙纸业(重庆)7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行主承
天津旅游控股集团0.5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),渤海银行主承
武汉经济发展投资集团4.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),交通银行主承
新乡中小企业2.7亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA),建设银行主承
=========================================================================
二、新债上市:
河北建投集团15亿元一年期短融041256044,票面利率4.69%
宏图高科 3亿元一年期短融041253074,票面利率5.64%
宁波富邦控股集团2亿元一年期短融041272008,票面利率6.00%
东风汽车 10亿元三年期中票1282553,票面利率5.20%
伊泰B 10亿元五年期中票1282554,票面利率5.53%
杭州中小企业5亿元三年期集合票据051202008,票面利率5.90%
兴锦城投8亿元七年期固息债1280417,票面利率7.30%
保山国资8亿元七年期固息债1280454,票面利率7.30%
淮北建投集团18亿元六年期固息债1280469,票面利率6.68%
===========================================================================
三、缴款:
宁波交通投资控股8亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280476,票面利率6.40%
邯郸城投20亿元七年期固息债1280477,票面利率7.05%
国电集团36亿元一年期短融
赣粤高速 7亿元一年期短融
大连德泰控股20亿元三年期中票
中煤集团山西金海洋能源8.5亿元五年期中票
==========================================================================
四、还本付息:
建行 26.7亿元383月期浮息(七天回购基准)A级住房资产证券化(ABS)05310110付息,基本利差1.10%
建行 2.04亿元383月期浮息(七天回购基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70%
建行0.53亿元383月期浮息(七天回购基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80%
建行0.91亿元383月期S级ABS 05310140付息,票面利率90%
武汉城投10亿元15年期固息债058036付息,票面利率4.70%
财政部310.9亿元20年期固息国债060009付息,票面利率3.70%
长沙商行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债062003付息,票面利率4.60%
建行35.82亿元374月期浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90%
建行3.56亿元374月期浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20%
建行0.82亿元374月期浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88%
湖南湘投控股8亿元10年期固息债078091付息,票面利率6.19%
浦发银行 82亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债080901付息,票面利率3.95%
中国建筑 33亿元五年期中票0882036付息,票面利率3.90%
北京国资40亿元五年期固息债1180193付息,票面利率5.00%
北京国资60亿元10年期固息债1180194付息,票面利率5.40%
陕西农业科技2.1亿元三年期中小企业集合票据1183017付息,票面利率7.80%
铁道部15亿元15年期固息债7094付息,票面利率5.10%
============================================================================
五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--解决中国银行间债市和交易所债市割裂问题或将增添新工具,上海证券报周三报导,交易商协会正牵头
研究以在交易所债市发行存托凭证的形式,将目前在银行间市场流通的存量债券引入交易所交易.
--中国史上最严厉的房地产调控政策已实行近三年,并未见放松迹象,中国住房和城乡建设部周二表示,明
年会继续实行限购措施,坚决抑制投机、投资性住房需求,支持合理自住和改善性需求.
--中国证券报周三报导,经国务院批准,有关部门拟再次扩大商业银行设立基金管理公司试点范围;此外,中
国证监会近期还在研究保险资产管理公司等资产管理机构开展公募基金管理业务有关工作.
国家统计局12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%)
============================================================================
注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)
(整理 李宏薇/边竞; 审校 刘昕)