中国能源:明年取消电煤价格双轨制,电煤价波动超5%可调整上网电价

投行观点：Depomed Inc目标价从17美元下调至16美元--瑞穗
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路透北京12月25日 - 为进一步发挥市场在资源配置中的基础性作用,保障电煤稳定供应,中国国务院办公厅发布深化电煤市场化改革指导意见,宣布中国自2013年起取消重点电煤合同及电煤价格双轨制.
周二刊登在中国政府网的新闻稿并称,鉴于当前重点合同电煤与市场煤价格接近,此次电煤价格并轨后上网电价总体暂不作调整.另外,在电煤价格出现非正常波动时,将依据价格法有关规定采取临时干预措施.
"当电煤价格波动幅度超过5%时,以年度为周期,相应调整上网电价,同时将电力企业消纳煤价波动的比例由30%调整为10%."国务院称.
此前,中国国家发改委已就2013年煤炭产运需衔接定调,核心政策包括三点:首次取消煤炭重点合同;首次放开铁路运力配置;继续完善煤电联动机制.这意味着电煤价格首次实现完全市场化.而电力行业亦提出完善煤电联动机制,实施即时联动,全额联动,并对过去的政策性亏损能一次性补偿等意见.(完) (发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
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