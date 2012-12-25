中国能源:明年取消电煤价格双轨制,电煤价波动超5%可调整上网电价

路透北京12月25日 - 为进一步发挥市场在资源配置中的基础性作用,保障电煤稳定供应,中国国务院办公厅发布深化电煤市场化改革指导意见,宣布中国自2013年起取消重点电煤合同及电煤价格双轨制.

周二刊登在中国政府网的新闻稿并称,鉴于当前重点合同电煤与市场煤价格接近,此次电煤价格并轨后上网电价总体暂不作调整.另外,在电煤价格出现非正常波动时,将依据价格法有关规定采取临时干预措施.

"当电煤价格波动幅度超过5%时,以年度为周期,相应调整上网电价,同时将电力企业消纳煤价波动的比例由30%调整为10%."国务院称.