台湾货币市场: 短率略有上涨压力,跨年资金难觅

* 跨年资金难觅

* 部分拆款利率上扬,尚不明显

记者 高洁如

路透台北12月25日 - 台湾银行间短率周二略有趋升压力,年底之际市场资金需求升高,只不过目前跨年的资金供给仍少,只剩隔夜拆款交易撑场,利率则稍显上扬压力.

银行交易员表示,目前市场资金的需求仍以年后的资金为主,只不过钱多的银行还是要等临近周末才能确定,目前银行的操作上多仍呈现保守.而也因本周以来银行拆款心态保守,部分拆款利率稍有走升.

"钱多的银行大概还在观望,是不是要做跨年的拆出还要再等一下,"一位本地银行交易员说.

他们并表示,目前隔夜拆款的供给并不算少,但跨年的资金供给就很少,而这又是市场最缺乏的,因此拆款交易并不算特别活络.

本地时间15:00银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.391%,上日在0.388%.今日区间在0.388-0.44%,上日在0.295-0.44%.

一周(2-7天)拆款今日区间高位稍有走升,今日在0.388-0.45%,上日在0.388-0.44%.

**短票利率在区间高位**

短票市场方面,票券商交易员表示,目前跨年的拆款相对的少,票券商倾向多卖短票以纾缓资金压力,今日成交水位与上日大致相同,但也有少数升至0.79%.

今天跨年短票利率主要交投仍在0.78%,少数成交0.79%.

台湾央行今日存单到期金额61亿,存单发行金额待稍晚公布.

本周央行存单到期总额为9,190.35亿台币,本周余日的存单发行情况为:周三3,235.35亿、周四232.5亿,以及周五2,931.5亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周一超额准备为196亿台币;累计超额准备为负899亿台币,加计前期1%的超额准备为554亿台币.

**公债RP利率持平**

台湾公债10天期附买回(RP)利率则是持平.年关将近,各家金融机构资金多缺不一,整体状况也不若上半月宽松,但对调度不构成影响,利率仍持稳在既有水位.

一大型证券商交易员表示,感觉今日投信没有新钱流入,且有两、三家大型寿险业者或因海外投资需求,将资金自RP市场抽离,但纵然如此,还是能够找到资金.

另一大型证券商交易员则称,虽然少有投信将资金抽离,但在与客户调度过程中可以感觉,近期市场资金已不若先前浮滥.

"他(投信业者)告诉我有感觉资金比较好丢,不会到了10点多还放不出去."交易员说.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%.