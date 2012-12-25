中国债市动态: 现券收益率波澜不惊,七天回购利率上涨暂未引起担忧

国际油市：柴油和航煤现货价差下滑，因印度现货供应充斥市场
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透上海12月25日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率波澜不惊,虽然七天质押式回购利率明显上涨,但并未引起担忧,市场对此反应平淡.依然维持此前市况.
交易员指出,虽然七天回购利率出现上涨,但仅因其期限涉及跨年而出现反弹,并未引起债券投资者对年底前资金面的担忧.加之今日公开市场逆回购亦投放了28天期品种,旨在满足跨年资金需求.
上海一银行交易员并认为,国债成交渐现活跃苗头,源于部分流动性尚可的配置盘认为国债收益率已相对较高,具备一定配置价值,开始介入为明年建仓.
"市场清淡呗...感觉(和七天回购利率上涨)没啥关系,跨年嘛,贵点也正常."上海另一银行交易员称.
周二早盘七天质押式回购加权平均利率 较前上涨逾60基点(bp),隔夜和14天期品种均出现不同程度下跌.
中国央行公开市场周二唯一进行的28天期逆回购,因跨年且利率明显低于二级同期资金价格而吸引需求,规模放量至1,100亿元人民币,达到近两个月新高.例行进行的七天品种则可能因到期日在元旦假期原因而暂时缺席.
交投相对活跃,剩余期限约9.67年的固息国债120015券最新报价 为3.5849%/3.5760%,上日尾盘为3.5900%/3.5840%.(完) (发稿 刘昕; 审校 黄凯)
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市
路透北京2月27日 - 中国外管局周一发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。