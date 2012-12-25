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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 11:57 BJT

中国债市动态: 现券收益率波澜不惊,七天回购利率上涨暂未引起担忧

路透上海12月25日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率波澜不惊,虽然七天质押式回购利率明显上涨,但并未引起担忧,市场对此反应平淡.依然维持此前市况.

交易员指出,虽然七天回购利率出现上涨,但仅因其期限涉及跨年而出现反弹,并未引起债券投资者对年底前资金面的担忧.加之今日公开市场逆回购亦投放了28天期品种,旨在满足跨年资金需求.

上海一银行交易员并认为,国债成交渐现活跃苗头,源于部分流动性尚可的配置盘认为国债收益率已相对较高,具备一定配置价值,开始介入为明年建仓.

"市场清淡呗...感觉(和七天回购利率上涨)没啥关系,跨年嘛,贵点也正常."上海另一银行交易员称.

周二早盘七天质押式回购加权平均利率 较前上涨逾60基点(bp),隔夜和14天期品种均出现不同程度下跌.

中国央行公开市场周二唯一进行的28天期逆回购,因跨年且利率明显低于二级同期资金价格而吸引需求,规模放量至1,100亿元人民币,达到近两个月新高.例行进行的七天品种则可能因到期日在元旦假期原因而暂时缺席.

交投相对活跃,剩余期限约9.67年的固息国债120015券最新报价 为3.5849%/3.5760%,上日尾盘为3.5900%/3.5840%.(完) (发稿 刘昕; 审校 黄凯)

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