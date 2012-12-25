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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 17:13 BJT

台湾汇市: 台币几乎收在平盘,未随台股大涨而翻扬

* 假期气氛仍浓,进出口商实质交易为主
    * 台股大涨,台币未随之起舞
    * 明日主要区间料在29.030-29.080

    路透台北12月25日 - 台币兑美元 周二终场固守平盘附近,未随台股大涨而翻扬.交易
员认为,今天耶诞假期气氛浓厚,主要由进出口商实质交易所带动,外资几乎没动静,交投依旧清淡,
料明日主要交投续为区间整理格局.
    
    交易员指出,对于台股大涨略感意外,原本预期只是内资所为,结果外资买超逾50亿台币,但今天
外资在外汇市场并没有明显汇入,目前看来参考意义大于实质意义,仍需持续观察外资动向.此外,月
底出口商的抛汇需求增温,以及银行间年底结算,令近期美元卖压稍重,盘中台币主要交投仍偏向升
值,料明日台币主要交投区间在29.030-29.080.
         
    "台股大涨对台币没什么影响,因为大咖老外还在放假!"一名本地银行交易员说.
                 
    台股加权指数 周二收涨1.34%,报7,636.57点;外资及陆资今日在台股买超50.34亿台币,
结束连续四天卖超.
 
    
    今日海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场,交易主管表示,台币一个月期换汇点折价幅度
扩至逾1角,显示近期台币升幅备受压抑,海外看好台币补涨.
                   
    本周余日重要事件及数据包括周三美国一周抵押贷款和再融资指数、韩国央行1月制造业景气
判断指数;周四美国11月新屋销售年率、日本11月工业产出等数据;周五美国12月芝加哥采购经理人
指数.
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见 
      
            16:00  台币/美元报价   上日收盘        波动区间   开盘价    成交量    上日
                                                                      (亿美元)  
 台北外汇经纪公司         29.130     29.128   29.040-29.156   29.142      3.52    4.93
                                                                                
 元太外汇经纪公司         29.041     29.053   29.041-29.080   29.080      1.84    2.26
                                                                                
 
 无本金交割远期外汇(NDF)  最新报价                 上日现货收盘时水准
                                                   
 美元/台币一个月期        -0.115/-0.105            -0.095/-0.080
 美元/台币六个月期        -0.380/-0.350            -0.360/-0.325(完)

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