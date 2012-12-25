台湾汇市: 台币几乎收在平盘,未随台股大涨而翻扬

* 假期气氛仍浓,进出口商实质交易为主
* 台股大涨,台币未随之起舞
* 明日主要区间料在29.030-29.080
路透台北12月25日 - 台币兑美元 周二终场固守平盘附近,未随台股大涨而翻扬.交易
员认为,今天耶诞假期气氛浓厚,主要由进出口商实质交易所带动,外资几乎没动静,交投依旧清淡,
料明日主要交投续为区间整理格局.
交易员指出,对于台股大涨略感意外,原本预期只是内资所为,结果外资买超逾50亿台币,但今天
外资在外汇市场并没有明显汇入,目前看来参考意义大于实质意义,仍需持续观察外资动向.此外,月
底出口商的抛汇需求增温,以及银行间年底结算,令近期美元卖压稍重,盘中台币主要交投仍偏向升
值,料明日台币主要交投区间在29.030-29.080.
"台股大涨对台币没什么影响,因为大咖老外还在放假!"一名本地银行交易员说.
台股加权指数 周二收涨1.34%,报7,636.57点;外资及陆资今日在台股买超50.34亿台币,
结束连续四天卖超.
今日海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场,交易主管表示,台币一个月期换汇点折价幅度
扩至逾1角,显示近期台币升幅备受压抑,海外看好台币补涨.
本周余日重要事件及数据包括周三美国一周抵押贷款和再融资指数、韩国央行1月制造业景气
判断指数;周四美国11月新屋销售年率、日本11月工业产出等数据;周五美国12月芝加哥采购经理人
指数.
环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见
16:00 台币/美元报价 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.130 29.128 29.040-29.156 29.142 3.52 4.93
元太外汇经纪公司 29.041 29.053 29.041-29.080 29.080 1.84 2.26
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.115/-0.105 -0.095/-0.080
美元/台币六个月期 -0.380/-0.350 -0.360/-0.325(完)