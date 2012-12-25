更新版 1-中国货币市场: 七天回购利率因跨年因素反弹,但资金供给仍显宽裕

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价) 路透上海12月25日 - 中国银行间资金市场周二早盘七天期质押式回购利率CNREPO=CFX S明显反弹.因今日起七天品种就将跨年,致需求增多,不过整体看市场资金供给仍显宽裕. 交易人士表示,尽管年底跨年资金需求不少,但因机构大多早有准备,且正逢财政存款投 放高峰,加之公开市场逆回购提供支持,因此流动性未现大幅波动. "还是挺松的,七天(回购利率)跨年了,反弹也是正常的,年关问题不大,"上海一银行交易 员称. 他并认为,七天回购跨年令14天品种的利率有所回落,不过由于14天回购还能跨越下月5 日的例行存款准备金调整日,因此仍存不小的需求. 中国央行公开市场周二唯一进行的28天期逆回购,因跨年且利率明显低于二级同期资金 价格而吸引需求,规模放量至1,100亿元人民币,达到近两个月新高.例行进行的七天品种则可 能因到期日在元旦假期原因而暂时缺席. 银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存 的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.由于商业银行在年末时点突击拉入存款以应对考核 ,因此不少机构在明年初会有一定量准备金补缴. 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ========================================================== 质押式回购加权平均利率： 其中:隔夜 2.2995 2.3034 -0.39 七天 3.7968 3.1606 63.62 14天 4.3522 4.6129 -26.07 上海证交所质押式回购利率: 一天 3.8800 2.2150 +166.50 七天 7.4200 5.1700 +225.00 14天 4.5300 4.1150 +41.50 回购定盘利率: 隔夜 2.3100 2.3600 -5.00 七天 3.8300 3.1600 +67.00 14天 4.5000 4.7000 -20.00 Shibor: 隔夜 2.3000 2.3000 0.00 七天 3.8120 3.1790 +63.30 三个月 3.8923 3.888 0.43 ==========================================================(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)