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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 12:56 BJT

更新版 1-中国货币市场: 七天回购利率因跨年因素反弹,但资金供给仍显宽裕

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
    路透上海12月25日 - 中国银行间资金市场周二早盘七天期质押式回购利率CNREPO=CFX
S明显反弹.因今日起七天品种就将跨年,致需求增多,不过整体看市场资金供给仍显宽裕.
    
    交易人士表示,尽管年底跨年资金需求不少,但因机构大多早有准备,且正逢财政存款投
放高峰,加之公开市场逆回购提供支持,因此流动性未现大幅波动.
   
    "还是挺松的,七天(回购利率)跨年了,反弹也是正常的,年关问题不大,"上海一银行交易
员称.    
    
    他并认为,七天回购跨年令14天品种的利率有所回落,不过由于14天回购还能跨越下月5
日的例行存款准备金调整日,因此仍存不小的需求.
    
    中国央行公开市场周二唯一进行的28天期逆回购,因跨年且利率明显低于二级同期资金
价格而吸引需求,规模放量至1,100亿元人民币,达到近两个月新高.例行进行的七天品种则可
能因到期日在元旦假期原因而暂时缺席. 
    
    银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存
的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.由于商业银行在年末时点突击拉入存款以应对考核
,因此不少机构在明年初会有一定量准备金补缴.
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间12:52              今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ==========================================================
    质押式回购加权平均利率：         
 其中:隔夜                    2.2995      2.3034      -0.39
 七天                         3.7968      3.1606      63.62
 14天                         4.3522      4.6129     -26.07
 
    上海证交所质押式回购利率:        
 一天                         3.8800      2.2150    +166.50
 七天                         7.4200      5.1700    +225.00
 14天                         4.5300      4.1150     +41.50
 
    回购定盘利率:    
 隔夜                         2.3100      2.3600      -5.00
 七天                         3.8300      3.1600     +67.00
 14天                         4.5000      4.7000     -20.00
    Shibor:    
 隔夜                         2.3000      2.3000       0.00
 七天                         3.8120      3.1790     +63.30
 三个月                       3.8923       3.888       0.43
    ==========================================================(完) 

 (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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