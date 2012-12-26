中国公开市场: 一级交易商可继续申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海12月26日 - 业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回购需求,其中逆回购期限为七天和14天两种,正回购为91天.

其中一位交易员并透露,估计为使到期日错过元旦假期原因,一般当日交收(T+0)资金的七天期逆回购,本周改为T+1,即周五交收.

央行公开市场周二仅进行了1,100亿元人民币28天期逆回购操作,中标利率继续持平于3.60%.例行的七天期品种当日未现身,市场认为可能是七天期品种到期日在元旦假期而未进行.

因年末渐近资金面初现收紧,央行公开市场上周逆回购操作规模放量,当周并再现净投放,规模达920亿元.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)

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