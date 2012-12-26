中国公开市场: 一级交易商可继续申报正/逆回购需求--业内人士

中国债券：上证所称对俄铝发行100亿元熊猫债计划已出具无异议函
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透上海12月26日 - 业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回购需求,其中逆回购期限为七天和14天两种,正回购为91天.
其中一位交易员并透露,估计为使到期日错过元旦假期原因,一般当日交收(T+0)资金的七天期逆回购,本周改为T+1,即周五交收.
央行公开市场周二仅进行了1,100亿元人民币28天期逆回购操作,中标利率继续持平于3.60%.例行的七天期品种当日未现身,市场认为可能是七天期品种到期日在元旦假期而未进行.
因年末渐近资金面初现收紧,央行公开市场上周逆回购操作规模放量,当周并再现净投放,规模达920亿元.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透上海2月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *重庆万盛经济 6 10 2/16簿记建档 6.60% 上限6.60% AA 1.00 第3年起按比例偿还 技术开发区城市综合 万盛经济技术开发区开发投资集团提供差额补偿 管廊工程项目收益债 -------------------------------------------------------
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 重庆龙湖企业 16 5 2/16簿记建档 *4.40% AAA 2/17-2/21 中信建投证券 拓展有限公司 14.4 7 *4.67% 中信证券 绿色债券 (品种一和品种二分别附第3及5年末投资人选择权) 中金公司 ======================================================