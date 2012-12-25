中国债市: 利率互换持稳交投清淡,七天回购利率跳涨未改资金整体预期

路透上海12月25日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二基本持稳,交投则继续较为清淡,并未跟随七天回购加权利率跳涨而产生明显变化.因交易员认为,回购利率上涨应属跨年短期因素临时扰动,尚不致改变资金面整体预期.
北京一银行交易员称,今日IRS"成交很少,市场也没太动,...(七天回购)高个一两天可能觉得不是问题."
银行间资金市场周二七天期质押式回购利率 明显反弹,截至目前走升约60个bp,至3.76%附近.因今日起七天品种就将跨年,致需求增多,不过整体看市场资金供给仍显宽裕.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 3.3920/3.5120 3.3050/3.4000 3.5083/3.6000 3.6450/3.7433 3.6300/3.9550
周一 3.4000/3.5000 3.3040/3.4000 3.5100/3.6000 3.6480/3.7420 3.6425/3.9425
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变化 -0.0080/+0.0120 +0.0010/+0.0000 -0.0017/+0.0000 -0.0030/+0.0013 -0.0125/+0.0125
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年11月人民币IRS成交的名义本金总额为4,442.04亿元,较10月的2,534.87亿元增逾七成.(完)
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)