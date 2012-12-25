台湾债市: 10年券殖利率维持缓步弹升格局,因股市大涨

路透台北12月25日 - 台湾10年券101/9殖利率周二小幅反弹,惟上方在1.16%附近似有买盘支 撑.由于多数市场逢圣诞节休市,今日台债仅稍稍反应股市大幅反弹的利空,殖利率缓步向上盘升的 格局没有改变. 交易商认为,目前债市面临殖利率弹升有买盘承接,向下跌没人追的局面,预料年底前低量震荡 盘升格局不会改变.但新年的第一周,由于有15年公债102/1要标售,同期间还有美国财政悬崖可能 启动以及非农就业数据等影响市况的变数,因此还是要对走势的可能变化保持戒心.明日101/9殖利 率不脱在1.15-1.16%间整理. "交易商在101/9的持券量已经大减,对股市上涨反应不太明显."一证券商交易员说. 他认为,股市大涨,通常也会带动台币升值,在资金行情带动下,对债市不见得是全然的利空.除 非台股在短期内涨至8,000点以上,否则债市的反应都将趋于中性. 台湾股市周二收盘劲扬1.34%,追随区域其他股市上涨,加权股价指数 收高101.05点至7 ,636.57点. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 101/9 +0.11 1.1572 1.1554-1.1600 129.0 交易商表示,离年底仅剩下三个交易日,债市欲出现明显变动的机率微乎其微.若以季节性因素 来看,第四季债市殖利率直到12月才稍稍出现像样的反弹,符合了第四季偏空的惯性.至于明年第一 季是否也一如往常走多,有待时间验证. 一证券商交易员说,虽然明年第一季的发债金额达2,750亿台币,比今年同期的2,250亿多出500 亿台币的筹码,但第一季的到期量也达2,150亿,因此银行等实质买盘还是会有不小的补券需求. 交易商也提及,除筹码因素外,最重要的还是关注美国财政悬崖的解决进度.一般预料美国应该 还是会达成最终协议,时间则在12月31日前. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 10 101/9 1.1572 5 101/6 0.8860 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)