欧洲经济指标预测--12月26日-1月2日****

路透12月26日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 12月24日当周 12月26日(三) 暂无重要经济指标. 12月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 瑞士UBS消费指标 11月 -- 1.31 0745 法国消费者信心指数 12月 84 84 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -0.2% +0.5% 0900 意大利企业信心指数 12月 88.8 88.5 12月28日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国消费者支出(较上月) 11月 持平 -0.2% 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正 -- +0.2% 值 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -0.2% -0.3% 意大利生产者物价指数(PPI)(较上年 +2.1% +2.3% 同期) 12月31日当周 12月31日(一) 暂无重要经济指标. 1月1-4日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 12月 持平 持平 英国Nationwide房价指数(较上年同期 -0.9% -1.2% ) 1月1日(二) 暂无其它重要经济指标. 1月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 德国消费者物价调合指数(HICP)(较前 12月初值 +0.8% -0.2% 月) (较上年同期) +2.0% +1.9% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.7% -0.1% (较上年同期) +1.9% +1.9% 0843 意大利制造业采购经理人指数(PMI) 12月 45.3 45.1 0848 法国Markit制造业PMI 12月 44.6 44.6 0853 德国Markit/BME制造业PMI 12月 46.3 46.3 0858 欧元区Marki制造业PMI 12月 46.3 46.3 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 12月 49.1 49.1 (完)