中国金融: 国务院批准银行设立基金公司试点范围再扩容--报载

香港个股：北控医疗参与成立广州航空产业基金，规模至少500亿元人民币
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。
路透上海12月26日--- - 中国证券报周三报导,经国务院批准,有关部门拟再次扩大商业银行设立基金管理公司试点范围;此外,中国证监会近期还在研究保险资产管理公司等资产管理机构开展公募基金管理业务有关工作.
报导指出,中国人民银行、银监会、证监会正在积极落实商业银行设立基金管理公司试点扩大工作;证监会还在积极推动基金产品审核制度改革,鼓励更多资金投资资本市场.
报导引述分析人士表示,此次再次扩大试点范围有利于继续拓宽储蓄资金向资本市场有序转化渠道,为商业银行探索跨业经营运作积累经验.
商业银行设立基金管理公司试点工作于2005年正式启动,先后两批共八家商业银行设立或参股八家基金管理公司,其中工商银行 、建设银行 和交通银行 为首批试点银行,中国银行 、中国农业银行 、招商银行 、上海浦东发展银行 和民生银行 为第二批试点银行.(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。
路透悉尼/惠灵顿2月17日 - 澳元兑美元周五持于近三个月高位，然在本周曾三次升破0.77美元的关键阻力位后，在该水准上方艰难交投。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月