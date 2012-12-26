《亚洲金融市场假期一览表》--2012年12月26日-2013年12月31日

亚洲金融市场假期如下:
2012年
12月26日(周三)--香港、澳洲、新西兰
12月31日(周一)--日本、菲律宾、韩国、泰国、印尼、台湾、俄罗斯
2013年
1月1日(周二)--澳洲、中国、香港、马来西亚、日本、新西兰、新加坡、菲律宾、韩国、泰国、印尼、台湾
1月2日(周三)--日本、新西兰
1月3日(周四)--日本
1月14日(周一)--日本
1月24日(周四)--马来西亚、印尼
1月28日(周一)--澳洲、马来西亚
2月1日(周五)--马来西亚
2月6日(周三)--新西兰
2月7日(周四)--台湾
2月8日(周五)--台湾
2月11日(周一)--中国、香港、马来西亚、日本、新加坡、韩国、台湾
2月12日(周二)--中国、香港、马来西亚、新加坡、台湾
2月13日(周三)--中国、香港、台湾
2月14日(周四)--中国、台湾
2月15日(周五)--中国、台湾
2月25日(周一)--泰国
2月28日(周四)--台湾
3月1日(周五)--韩国
3月12日(周二)--印尼
3月20日(周三)--日本
3月28日(周四)--菲律宾
3月29日(周五)--香港、菲律宾、澳洲、印尼、新西兰、新加坡
4月1日(周一)--澳洲、香港、新西兰
4月4日(周四)--中国、香港、台湾
4月5日(周五)--中国、香港
4月8日(周一)--泰国
4月9日(周二)--菲律宾
4月15日(周一)--泰国
4月16日(周二)--泰国
4月25日(周四)--澳洲、新西兰
4月29日(周一)--日本
5月1日(周三)--中国、香港、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾、泰国、新加坡
5月3日(周五)--日本
5月6日(周一)--日本、泰国
5月9日(周四)--印尼
5月13日(周一)--菲律宾
5月17日(周五)--香港、韩国
5月24日(周五)--马来西亚、新加坡、泰国
6月3日(周一)--新西兰
6月6日(周四)--印尼、韩国
6月10日(周一)--澳洲
6月12日(周三)--中国、香港、菲律宾、台湾
7月1日(周一)--香港、泰国
7月15日(周一)--日本
7月22日(周一)--泰国
8月5日(周一)--印尼
8月6日(周二)--印尼
8月7日(周三)--印尼
8月8日(周四)--印尼、马来西亚、新加坡
8月9日(周五)--印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾
8月12日(周一)--泰国
8月15日(周四)--韩国
8月21日(周三)--菲律宾
8月26日(周一)--菲律宾
9月16日(周一)--日本、马来西亚
9月18日(周三)--韩国
9月19日(周四)--中国、韩国、台湾
9月20日(周五)--香港、韩国、台湾
9月23日(周一)--日本
10月1日(周二)--中国、香港
10月2日(周三)--中国
10月3日(周四)--中国、韩国
10月4日(周五)--中国
10月10日(周四)--台湾
10月14日(周一)--香港、印尼、日本
10月15日(周二)--印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡
10月23日(周三)--泰国
10月28日(周一)--新西兰
11月1日(周五)--菲律宾
11月4日(周一)--日本、新加坡
11月5日(周二)--印尼、马来西亚
12月5日(周四)--泰国
12月10日(周二)--泰国
12月23日(周一)--日本
12月24日(周二)--菲律宾
12月25日(周三)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国、澳洲、印尼、新西兰、新加坡
12月26日(周四)--香港、澳洲、印尼、新西兰
12月30日(周一)--菲律宾
12月31日(周二)--日本、菲律宾、韩国、泰国、印尼
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选.参考欧美休假安排原文报导,请点选 .所有中文版假期安排,请点选
(整理 侯向明)