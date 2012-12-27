《中国债券市场每日交易备忘》--12月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国浦发银行 至多120亿元人民币15年期固息次级债簿记建档(主体评级AAA),高盛高华证券等主承 招商银行<600036.SS至多57亿元15年期固息次级债簿记建档(主体评级AAA),中金公司等主承 招商银行 至多60亿元10年期浮息次级债(一年定存基准)簿记建档,中金公司等主承 广发银行至多20亿元10年期固息次级债簿记建档(主体评级AAA),工行和中信证券主承 广发银行至多25亿元15年期固息次级债簿记建档(主体评级AAA),工行和中信证券主承 北京农村商业银行至多51亿元10年期固息次级债簿记建档(主体评级AA+),中金公司和第一创业摩根大通证券主 承 天津银行至多13.5亿元10年期固息次级债簿记建档(主体评级AA+),中金公司主承 天津银行至多13.5亿元15年期固息次级债簿记建档(主体评级AA+),中金公司主承 三亚凤凰国际机场5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 丹东港集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信证券和中信银行主承 亿利资源集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 山东海力化工公司3亿元两年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承 翔鹭石化7亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),工行和农行主承 广州融捷投资管理集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级A+),建行主承 广西玉柴机器集团8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行和民生银行主承 山东省临沂市中小企业2.8亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),浦发银行主承 江苏省淮安市中小企业3.5亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),南京银行主承 ========================================================================= 二、新债上市: 国电集团36亿元一年期短融041270009,票面利率4.63% 赣粤高速 7亿元一年期短融041252061,票面利率4.72% 大连德泰控股20亿元三年期中票1282556,票面利率5.50% 中煤集团山西金海洋能源8.5亿元五年期中票128255,票面利率5.53% 云南祥鹏航空7亿元七年期固息债1280466,票面利率7.29% 诸暨城投16亿元七年期固息债1280472,票面利率6.92% 愉悦家纺3亿元六年期投资人选择权(4+2)债1280473,票面利率7.15% 上海金山城投9亿元七年期固息债1280475,票面利率6.60% =========================================================================== 三、缴款: 广梅汕铁路6亿元一年期短融 玖龙纸业(重庆)公司7亿元一年期短融 天津旅游控股集团0.5亿元三年期中票 武汉经济发展投资集团4.5亿元五年期中票 成都交通投资集团10亿元五年期中票 新乡中小企业2.7亿元三年期中小企业集优票据======================================================= =================== 四、还本付息: 建行 106.22亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债040704付息,票面利率4.95% 建行 60.78亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息债(七天回购基准)040705付息,基本利差2.00% 农业发展银行100亿元五年期浮息债(一年定存基准)080411付息,基本利差0.65% 威海商行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020012付息,票面利率6.18% 宝新能源 6亿元五年期中票1082220付息,票面利率5.85% 辽阳银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120014付息,票面利率6.20% 泰豪集团4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180195付息,票面利率7.50% 平煤神马能源化工30亿元五年期中票1182400付息,票面利率5.15% 梅花生物科技集团10亿元三年期中票1182401付息,票面利率6.75% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --扩大铁路投资仍将是明年拉动中国经济的重要手段.根据国家发改委运输所完成的2012—2013年中国 铁路发展报告研究分析,2013年-2015年期间,铁路建设投资需求规模为1.8万亿元人民币.其中,2013年 需要完成投资6,000-6,500亿元.预计明年铁路投资仍将稳定增长. --自权威人士处获悉,2013年中央政府拟安排财政赤字1.2万亿元,较今年的8,000亿元规模增加50%,赤 字率由今年1.5%上升至2.1-2.2%. 国家统计局今日公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞/刘昕)