中国债市: 交易商协会牵头研究存托凭证,以将银行间债券引入交易所--报载

路透上海12月26日 - 解决中国银行间债市和交易所债市割裂问题或将增添新工具,上海证券报周三报导,交易商协会正牵头研究以在交易所债市发行存托凭证的形式,将目前在银行间市场流通的存量债券引入交易所交易.

报导指出,通过发行存托凭证,在两个市场继续分立的同时,银行间市场发行的债券将可以绕道在交易所采取竞价机制交易;同时,同种债券通过存托凭证在不同市场中交易,也将为市场提供跨市套利的机会,有助于弥合目前两大市场收益率曲线之间的差异.

报导并称,有关方案制定工作由银行间交易商协会牵头,部分券商固定收益部参与,由于事涉多个监管部门,相关方案可能需要国务院审批.

存托凭证是一种基于一般信托制度演变而成的证券跨市场交易工具,在具体操作上,一般由原始证券持有者将原始证券交由某银行保管,扮演存托行的角色,然后在另一市场发行代表该证券的存托凭证.

报导并引述接近这一方案的人士表示,在银行间市场发行的短融中票发行后目前主要还是在商业银行间流转,如果不能进一步放开非银行系统机构投资此类券种,那么不断累积的风险主要还是由银行承担,与贷款没有形成本质区别.而如果能够将相关券种借道存托凭证引入交易所交易,则投资者的风险偏好区间将得到扩大,有助于银行系统风险向系统外释放.

银行间市场是中国最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.只有机构投资者才能参与银行间市场交易,主要的参与者包括商业银行、保险公司、基金公司、证券公司、社保基金等.

证交所债市相对于银行间市场而言规模很小,交易品种限于部分国债、企业债、公司债、可转债等部分品种.个人也可进入证交所债市交易,主要的机构参与者包括证券公司、基金公司及保险公司等.

根据证监会、人民银行、银监会2010年10月的通知,上市商业银行获准重返阔别13年的交易所债券市场,以打破交易所债市和银行间债市的分割状态.可是即使政策上已无障碍,因为交易所的托管量偏低,债券发行量也较有限,仍难以吸引银行的参与热情.