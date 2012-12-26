中国证券: RQFII新增额度最快本周启用,更多中资机构有望获批-报载

路透上海12月26日 - 南方、华夏、易方达三家基金上周分别向中国国家外汇管理局递交了追加人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度申请,上海证券报援引市场人士预测,新额度最快本周批出;随着新一批2,000亿元新增额度的启用,试点机构范围将进一步扩容,更多中资机构有望取得RQFII资格及额度.

市场人士预计,南方、华夏、易方达三只基金有望获追加至少共150亿元人民币的RQFII额度.而消息人士称,香港金融机构热切期盼的2,000亿元人民币新增RQFII投资额度或很快被启用,并且试点机构范围将进一步扩容,更多的中资金融机构有望取得RQFII试点资格及投资额度.

国投瑞银基金公司近日宣布,旗下子公司国投瑞银(香港)资产管理有限公司的RQFII资格已正式获批.国投瑞银基金方面表示,目前正进行相关产品调研和设计,并将尽快向外汇管理局递交额度申请.

国投瑞银是国投信托和瑞银集团 的合资公司.今年来,工银瑞信、上投摩根和广发基金旗下香港子公司陆续获得RQFII业务资格.

据上海证券报报导，分析人士指出海外市场对RQFII A股ETF需求很大,基金公司新申请的RQFII额度虽然还没批下来,但已经被很多大机构预定.预计即将批出的新一轮额度有可能会在此前每家50亿元人民币的基础上进一步增加.

而目前由于南方、华夏、易方达旗下的RQFII A股ETF皆因额度供不应求关闭了申购通道,大量无法在一级市场实现的申购涌向二级市场,以上三只A股ETF溢价率不断被推高.

"RQFII A股ETF的基金经理无需通过交易对手,在接受申购的同时可立即在A股市场买入相应的A股指数成分股,因此收市价和每股资产净值应该是非常接近的,之所以会出现当前这样的全线溢价局面,主要还是因为额度不够用."荷兰合作银行股票衍生部董事总经理黄集恩称.