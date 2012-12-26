专栏节选: 朴槿惠站在亚洲巨变的浪头上--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月27日出版的当期「老谢开讲」专栏) 韩国总统大选，代表执政党的朴槿惠胜出，创造了千年来韩国首度由女人当家的历史纪录，也为二○一二年一连串的政坛变天，写下了美丽的句点。全世界领导人的更迭，从一二年一月的台湾总统大选开始，到韩国总统选举，虽然有的领导人顺利连任，有的国家巨大变天，但都是大变化的开端。

这其中要从三个主线来看，一个是中国完成十八大的权力布局，习近平与李克强成了新的领导班子，也确立未来十年中国新权力架构；二是日本的执政党民主党瞬间泡沫化，在大选中输得灰头土脸，六年前以身体不佳请辞的安倍晋三重新领导自民党执政；三是韩国出了一位女总统朴槿惠，若加上北韩的金正恩上台，亚洲正好在巨变的转折点上。

**男尊女卑的国家率先选出女性领导人**

先前我谈过中国十八大，也谈过日本自民党重新执政后日圆的新变化，这回朴槿惠当家与未来韩国发展的新命运，值得特别来关注。首先一向是男尊女卑的韩国居然选出一位女总统，台湾蔡英文做不到的事，朴槿惠做到了。韩国向来都是大男人国家，记得十年前到韩国考察，车行进中我看到一个景象，一对夫妻或情侣，通常都是女人走前面，男人走后面，我盛赞韩国尊重女性「Lady First」，结果却被导游纠正，他说女人先行，男人走在后面，那是因为南北韩打仗，遍地布满地雷，所以，男人让女人先行。这样一个男尊女卑的国家，居然率先选出女性领导人，这是大事。

不过朴槿惠的当选，有韩国的历史背景，她是韩国转型过程中最重要领导人朴正熙（一九一七年九月三十日到一九七九年十月二十六日）的女儿。朴正熙在一九六一年发动政变，从尹谱善（一九六○年至六一年）手中取得政权，让韩国从李承晚的第一共和，进入到第三共和时代。

朴正熙靠政变取得政权，执政十八年，最后被中央情报部长金载圭枪杀死亡，朴槿惠出生在权势家庭，不过一生十分曲折。她十七岁那一年，当爸爸在台上演讲之时，妈妈陆英修却遇刺身亡，当时她在法国深造，立刻结束学业，回国扮演第一夫人角色。五年后，她的父亲又被刺杀，父母双亡，朴槿惠成为孤女，双亲皆为政治而死，韩国人民欠她这一票，加上她父亲执政时期让人印象最深刻的口号是「让人民过好日子」，这是朴槿惠走入青瓦台很重要的关键。

第二个角度看韩国历任总统的命运都很不好，所以韩国大选后，韩国当地媒体称当选的人未必是福，落选的人也不必太失意。像这次在野党的文在寅，在七○年代曾因反对朴正熙入狱；九八年当选总统的金大中，在八○年全斗焕执政时爆发的光州事件一度被判处死刑，历任韩国领导人的下场，大多充满悲情。

回头看看韩国的历史，韩国是一九四八年八月十五日在美国支持下独立建国的，在此之前，韩国的国父金九在中国上海成立流亡政府，宣扬独立运动。但是韩国建国不久，他却在一九四九年六月被极右翼势力暗杀，当时的右翼代表人物李承晚，在美国支持下登上总统宝座。李承晚在位时以强烈手段镇压异己，任意妄为，引发全国学生抗议风潮，之后被迫请辞，仓皇出走，最后客死他乡。

**朴正熙上台,带领韩国走出贫穷**

李承晚被赶下台，但他为韩国留下的专制文化却阴魂不散，贪污腐败、枉法，任人唯亲，大行其道。继任的尹谱善力图改革，可惜出师未捷，一九六一年五月，朴正熙以军人身分发动政变，让民选的尹谱善被迫下台，且被囚禁三年，痛不欲生。

朴正熙以政变夺取政权，执政长达十八年，他上台后，依仗着美国势力，实施强人独裁统治，比李承晚手段更狠。不过他在七○年代带领韩国全力发展经济，与蒋经国大力推展十大建设一般，奠定韩国经济发展基础，朴正熙以「让人民过好日子」为主轴，带领韩国走出贫穷。在朴正熙执政后期，韩国已跻身为「亚洲四小龙」之一，但是朴正熙心狠手辣，在一次宴会上死于自己亲信的枪口之下。

阅读韩国的历史，从李承晚、尹谱善，到朴正熙这段印象大家比较模糊。朴正熙之后，韩国政坛进入大变动期，朴正熙死后，总理崔圭夏出任过渡总统，但八个月后，全斗焕发动政变，让崔圭夏成为韩国在位最短命的总统，只有八个月。其实崔圭夏在位期间，韩国发生不少次的政变，但他对政变都三缄其口，成为韩国现代史上的「黑洞」。

一九七九年十二月十二日，手握军权的全斗焕逮捕郑升和，全国下令戒严，八○年韩国发生史上大事光州事件，当时的光州及全罗道学生、百姓出面抗争，全斗焕下令镇压，并拘捕金大中。那场暴乱，至少有二四○人死亡，受伤逾七千人，至今仍留下很深的伤痕。

全斗焕镇压光州事件后，他恢复全国大选，并且登上总统宝座，一直到八八年，韩国与日本合办奥运之前，交棒给他亲自挑选的接班人卢泰愚。那一年卢泰愚打败金泳三及金大中，卢泰愚只做一任，到九三年金泳三登上总统宝座，此时金泳三开始清算前朝。九六年全斗焕与卢泰愚都被控叛国罪及贪污罪，全斗焕被判死刑，卢泰愚处十七年徒刑，后来两人都被金大中赦免。

九三年之后，韩国进入「两金」的年代，并修改宪法，总统只能做一任五年，金泳三从九三年到九八年，正好碰上亚洲金融风暴，韩国在风暴中差点倒下来，被迫向ＩＭＦ︵国际货币基金︶借贷五八○亿美元支应，韩国三十一家财团倒掉十六家，很多汽车厂、银行，甚至是三星这种大企业，都靠外资入股撑住大局，才逃过危机。在韩国空前危机中上台的金大中（九八年到○三年）是韩国振衰起敝的关键人物。

金大中生于忧患，他一直是反对党，也曾被囚禁过，他以高龄登上总统大位，在亚洲金融风暴后，他领导韩国做了三件大事。一是内部国际化，他让韩国与全世界接轨，韩国的英语能力大幅提升；二是强化科技竞争力，他让韩国的资讯科技产业技术升级；三是扩大消费，奠定韩国的内需基础，韩国今日迈向Ｇ20国家，号称要跻身世界前七强，金大中是重要奠基者。

金大中以长期的反对派当选总统，带领韩国人出头天，不过在他声望如日中天之际，却传出他儿子涉及收贿与逃税，让他的执政清誉蒙上污点。到了○三年，打着清廉旗号的卢武铉，以律师身分当选总统，但是执政后期，卢武铉却因涉及数百万美元贿款弊案，接受检方侦讯。○八年三月十二日，韩国国会以一九三对二票，宣布弹劾总统，卢武铉卸任不久，在住家附近的悬崖坠崖身亡，他选择自杀来面对外界指控，给韩国政坛带来极大震撼。

**李明博功在韩国,历史定位应可直追金大中**

接下卢武铉棒子的是现任的李明博，他是企业家从政的典范，曾在现代集团长达二十七年，因受到郑周永的赏识，他把现代建设从九十人的公司发展到十六万名员工的大企业。有了企业经营成功经历，李明博在○二年出任首都汉城市长，并且为首都正名为首尔，他在任内以整治清溪川有功打响全国知名度，其后的首尔森林公园也留下好的口碑。

有了首都治理成功经验，李明博挥师青瓦台，○七年八月二十日，他面对最艰难的党内竞争压力，当时他面对已如日中天的朴槿惠，在党内初选，李明博拿到八一○八四张选票，只以二四五二张选票之差打败朴槿惠，获得大国家党提名。在选战中，他也以很大的差距打败郑东泳与李会昌，登上总统宝座。

李明博当选提出的「七四七」竞选口号，内容是ＧＤＰ︵国内生产毛额︶成长七％，人均所得四万美元，韩国成为全世界第七大经济体。虽然也像马英九总统的「六三三」都跳票，但是李明博给韩国留下来的是好的经验，他以企业家精神治国，让韩国企业走向全世界。像三星市值超过二○○○亿美元，已是亚洲第四大企业，连亚洲汽车业老大TOYOTA都不是对手，日本很多大企业被三星打得落花流水，正如大前研一在接受︽东洋经济周刊︾访问时表示，韩国产业很强是靠着有卓越经营者的财团，站在日本产业基础上，异常地大放异彩。

大前这话说得酸，却也看出三星早把资源放在智慧型手机上面，迅速抢到地盘，如今已成为苹果最难缠的竞争对手。在李明博执政的五年，韩国企业跟着企业家总统而壮大，但也让韩国贫富差距更加悬殊化。这次朴槿惠上台，打着穷人翻身，均富社会的目标，她的执政风格恐怕会与李明博迥异。

韩国股市在十二月十九日因选举休市，二十日股市以二○○二．一一点开出，最高达二○○六．○八点，最后收盘是一九九九．五点，在全球股市显着上涨声中，韩国股市在新总统出炉后仅仅小涨六．四一点。但次日韩国股市又跌十九．○八点，股市以下跌来回应朴槿惠的当选，韩国人民对千年来诞生的首位女总统，如何领导未来五年的韩国继续向前奋进，心中仍然没有定见。

进入一三年，韩国人会关注在过去五年领导韩国的李明博如何「功成身退」？会不会有什么事情发生？李明博的兄长也涉及贪腐被逮捕，为他留下不太完美的句点。不过，整体来看，李明博功在韩国，他的历史定位应可直追金大中。

另一个焦点是，日本自民党重新执政后的日韩经济竞赛，过去十几年来，很多韩国大企业的成功都是靠着大量从日本进口材料和制造设备，充分利用日本产业基础加大成长力道。在日圆极度升值年代，韩国完全掌握进口优势，未来日圆转升为贬，假设日圆朝九十或一○○日圆的贬值方向逼近，韩国恐怕会首当其冲。

最近日本汽车类股受到日圆贬值激励，丰田、日产、本田股价都大涨，马自达、大发、日野、五十铃，股价都创了年度新高。反观现代汽车股价在今年五月涨到二十七．二五万韩元之后，反向跌到十九．七五万韩元，过去虎虎生威的现代汽车，似乎开始面临压力。

**三星未来如何,备受各界瞩目**

不过，最受瞩目的仍是率领韩国走向世界的三星未来会如何？趋势专家大前研一的「三星强势应该不会太久」，引来大家热烈讨论，三星在○八年金融海啸时股价一度跌到四十．三万韩元，去年一度跌到六十七．二万韩元，如今，三星成为全世界智慧型手机的霸主，Galaxy打败iPhone，就连手机出货都打败诺基亚，这是韩国继电视机打败日本之后，在产业发展里程碑最伟大的成就。

无疑的，三星是本世纪以来，亚洲最伟大的企业之一，三星股价走到一五三．六万韩元，市值突破二○○○亿美元大关之后，还能不能像以前那样地奋进？值得大家拭目以待。