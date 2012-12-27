台湾新债: 明年首季料有700亿公司债标售,集中在1月定价机率高

路透台北12月27日 - 台湾公司债发行热度高烧不退,数位承销商预期,在主管机关严格规范发行流程影响下,明年第一季料将有600-700亿台币公司债进行标售,打破了第一季为发行空窗期的惯例.

承销商表示,为导正部分企业发行公司债,采先行定价再报备,令得标者在交割前承受利率风险等不当现象,主管机关近期发布解释令,要求公司债发行一律须先向金管会证券期货局申报核准后,才能定价发行.

碍于明年再行申报须检附前一年的年度财报,如此将拖延至4月底才能标售,多家已在今年召开董事会通过发行公司债额度的企业,纷纷赶在年底前委托承销商向主管机关报备,以便于第一季即可标售,惟2月适逢农历春节,拖到3月又有利率风险,因此承销商预估,这些企业可能会集中在1月即密集进行公司债标售.

根据路透查询证期局网站以及向四家大型承销商的查询结果显示,赶在年底前送件的企业有台积电 214亿、联电 100亿、鸿海 135亿、统一 20亿、南亚 60亿、台塑化 100亿,另甫于近日召开董事会通过发行65亿有担债的长荣航空,也可能赶在年底送件.

"蛮吓人的,以前没看过,单一个月就要标这么多."一大型证券商承销主管说.

他表示,以往新一年度的标案,虽然同样要检附年报,但企业可先行定价再补申请,因此第一季的公司债标售都会集中到3月底、4月才会进行.但实施新规定后,明年的新案在年报出炉,并向主管机关取得同意再标售,时间将会递延至4月底、5月.

"也就是说,空窗期将向后递延,以前是1-3月为空窗期,明年会变成2-4月."他说.

另一证券商承销人士则指出,以今年第一季公司债定价金额约600亿台币左右来看,明年600-700亿的额度并不算增加很多.但今年有三分之二的额度是集中在3月底定价,1月则没有任何案子标售.