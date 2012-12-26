台湾汇市: 台币大致收平,年底前台币将持稳在既有区间

* 年底前台币窄幅区间整理 * 进出口商实质交易为主 * 明日主要交投区间料在29.030-29.060 路透台北12月26日 - 台币兑美元 周三大致收平.交易员认为,因应年底资金需求,进出 口商交易渐趋频繁,带动今天交投回温,料年底连续假期前台币将持稳在既有区间. 交易员指出,今日交投仍以进出口商的实质交易为主,时序正值年底,出口商的美元卖压陆续释 出,目前出口商在29.04上方抛汇意愿较强,加以今天韩元略为走升,令台币主要交投区间高位略向29 .030靠拢,预估明日台币主要交投区间在29.030-29.060. "年底到了,出口商很多,盘中美元卖压偏多."一名银行交易员说. 台股加权指数 周三微幅收跌0.03%,报7,634.19点;外资及陆资今日在台股买超36.62亿 台币,连续两天买超. 今日海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场,台币一个月期及六个月期换汇点折价幅度持续 扩大,显示海外看升台币的氛围略胜一筹. 亚洲新兴市场货币兑日圆周三上涨,因为日本很可能采取积极的刺激举措,那将造成资金大量涌 入其他国家;与此同时,亚洲地区多数货币兑美元则受年末仓位调整的影响而下滑,市场上弥漫对美 国财政问题的疑虑. 本周余日重要事件及数据包括周四美国11月新屋销售年率、日本11月工业产出等数据;周五美 国12月芝加哥采购经理人指数. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元报价 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 (亿美元) 台北外汇经纪公司 29.128 29.130 29.031-29.145 29.135 6.90 3.52 元太外汇经纪公司 29.049 29.041 29.031-29.085 29.085 3.33 1.84 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.140/-0.125 -0.115/-0.105 美元/台币六个月期 -0.425/-0.395 -0.380/-0.350(完)