中国汇市: 人民币早盘微跌,受中间价续创逾一个月新低带动

* 人民币即期早盘微跌,交投清淡

* 中间价续创逾一个月新低

* 人民币整体偏强格局不改

路透北京12月26日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微跌,主要受中间价连续第五日下跌,并续创逾一个月新低带动.交易员称,虽然交投清淡,但从仅有的少数交投看,交易区间仍更靠拢人民币波幅区间上限,显示人民币偏强格局仍在延续.

交易员称,因美元指数最近连续上涨,人民币/美元中间价亦连续五日下行.不过年关和圣诞因素发酵,这几天交投比较清淡,客盘亦相对平静.

"这两天比较淡,又是年末又是圣诞假期,没什么交投,很多企业都放假了,客盘也比较平静,相对来说没什么市场波动,...(客盘)肯定还是结汇强,但没有特别大的压力."上海一股份制银行的交易员称.

北京时间12:05,人民币兑美元即期报6.2344元,上日收报6.2339元.今日人民币兑美元中间价 为6.2943元,上日中间价为6.2931元.

上述交易员称,这几天属于特殊情况,元旦以后应该会正常一些,交投更多一些,春节前应该还会有一些波动,购汇或者结汇都有一些大额的单子出现.

人民币即期市场在10月底起陷入"涨停"僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且12月中至今再未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.

东京汇市欧元兑美元 报1.3182美元,基本持平于上日水平,但低于一周前触及的七个半月高位1.33085.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3340/70,上日尾盘为6.3280.

北京时间12:10,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2290/05元,上一交易日尾盘报6.2238元.