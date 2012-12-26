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亚洲 | 2012年 12月 26日 星期三 13:25 BJT

更新版 -中国货币市场: 七天回购利率涨幅收窄,逆回购和财政资金投放提供助力

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
    路透上海12月26日 - 中国银行间资金市场周三早盘七天期质押式回购利率CNREPO=CFX
S续涨,但涨幅大为收敛.市场人士表示,跨年资金需求已渐被满足,加之年内还有央行逆回购
和财政资金投放助力,机构对资金面预期尚乐观,波动或不会太大.
        
    交易员并指出,券商等元旦前后假期较其他类型机构更长,故不少证券公司会选择拆入14
天期资金,提前做些准备.
    
    "资金面很宽啊,机构主要借跨年末和跨春节的钱,供大于求."上海一大型银行交易员称,
"七天等上涨更多地是因为跨时点,出钱方可议点价,借的也接受.年内资金面比去年好一些,
会平稳渡过,昨天的逆回购给了市场很好的预期."
    
    华北地区一银行交易员亦预计,年内流动性总体问题不大,扰动更多地来自次级债的密集
发行和银行存款争夺的白热化,"年内就这样了,现在是要看(明年)1月份(的利率),(那时)可
能会紧张一点."
   
    业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回
购需求,其中逆回购期限为七天和14天两种,正回购为91天.公开市场周二唯一进行的28天期
逆回购,因跨年且利率明显低于二级同期资金价格而吸引需求,规模放量至1,100亿元人民币,
达到近两个月新高. 
    
    据路透统计,今日起周内有浦发银行 、招商银行  等八
家中小型银行发行次级债,累计计划发行额为386亿元.
    
 以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间13:17              今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    =========================================================
    质押式回购加权平均利率：         
 其中:隔夜                  2.3021      2.2946        +0.75
 七天                       3.8489      3.7184       +13.05
 14天                       4.4730      4.3801        +9.29
 
    上海证交所质押式回购利率:        
 一天                       4.5000     2.6000       +190.00
 七天                       7.0000     7.2000        -20.00
 14天                       4.4950     4.1000        +39.50
 
    回购定盘利率:    
 隔夜                       2.3110     2.3100          +0.10
 七天                       3.8700     3.8300          +4.00
 14天                       4.4600     4.5000          -4.00
    Shibor:    
 隔夜                       2.3030     2.3000          +0.30
 七天                       3.8940     3.8120          +8.20
 三个月                     3.8954     3.8923          +0.31
 ============================================================(完) 

 (发稿 徐永; 审校 曹巍浩/曾祥进)

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