更新版 -中国货币市场: 七天回购利率涨幅收窄,逆回购和财政资金投放提供助力

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价) 路透上海12月26日 - 中国银行间资金市场周三早盘七天期质押式回购利率CNREPO=CFX S续涨,但涨幅大为收敛.市场人士表示,跨年资金需求已渐被满足,加之年内还有央行逆回购 和财政资金投放助力,机构对资金面预期尚乐观,波动或不会太大. 交易员并指出,券商等元旦前后假期较其他类型机构更长,故不少证券公司会选择拆入14 天期资金,提前做些准备. "资金面很宽啊,机构主要借跨年末和跨春节的钱,供大于求."上海一大型银行交易员称, "七天等上涨更多地是因为跨时点,出钱方可议点价,借的也接受.年内资金面比去年好一些, 会平稳渡过,昨天的逆回购给了市场很好的预期." 华北地区一银行交易员亦预计,年内流动性总体问题不大,扰动更多地来自次级债的密集 发行和银行存款争夺的白热化,"年内就这样了,现在是要看(明年)1月份(的利率),(那时)可 能会紧张一点." 业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回 购需求,其中逆回购期限为七天和14天两种,正回购为91天.公开市场周二唯一进行的28天期 逆回购,因跨年且利率明显低于二级同期资金价格而吸引需求,规模放量至1,100亿元人民币, 达到近两个月新高. 据路透统计,今日起周内有浦发银行 、招商银行 等八 家中小型银行发行次级债,累计计划发行额为386亿元. 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间13:17 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ========================================================= 质押式回购加权平均利率： 其中:隔夜 2.3021 2.2946 +0.75 七天 3.8489 3.7184 +13.05 14天 4.4730 4.3801 +9.29 上海证交所质押式回购利率: 一天 4.5000 2.6000 +190.00 七天 7.0000 7.2000 -20.00 14天 4.4950 4.1000 +39.50 回购定盘利率: 隔夜 2.3110 2.3100 +0.10 七天 3.8700 3.8300 +4.00 14天 4.4600 4.5000 -4.00 Shibor: 隔夜 2.3030 2.3000 +0.30 七天 3.8940 3.8120 +8.20 三个月 3.8954 3.8923 +0.31 ============================================================(完) (发稿 徐永; 审校 曹巍浩/曾祥进)